Keď si nahmatal hrčku na semenníkoch, všetko sa zmenilo. Vratka Sirágiho zachránilo, že sa nehanbil - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Keď si nahmatal hrčku na semenníkoch, všetko sa zmenilo. Vratka Sirágiho zachránilo, že sa nehanbil
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Štefan Margita a Hana Zagorová / Kateřina Kněžíková

Štefan Margita: Nový vzťah je v zárodku. Aj keď nechcem, všetky ženy porovnávam s Hankou

Hana Gregorová a Ondřej Koptík sú šťastní.

Nemôžem za to, že je o 150 rokov mladší! Hana Gregorová a Koptík sa držia osvedčeného receptu na lásku

Táňa Pauhofová.

Prísna mama právnička jej nič neodpustila. Táňa Pauhofová dnes vie, prečo si nepamätá veľkú časť detstva

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Žili z dávok a v dome plnom švábov. Broňa Gregušová odhalila skutočnú tvár Maria Cimarra

Lukáš Adamec našiel šťastie pri Zuzke.

Vyrobil najväčší malér svojho života, no ona to vydržala. Lukáša Adamca zachránila jeho silná Žužu

Štefan Margita a Hana Zagorová / Kateřina Kněžíková

Štefan Margita: Nový vzťah je v zárodku. Aj keď nechcem, všetky ženy porovnávam s Hankou

Táňa Pauhofová.

Prísna mama právnička jej nič neodpustila. Táňa Pauhofová dnes vie, prečo si nepamätá veľkú časť detstva

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Žili z dávok a v dome plnom švábov. Broňa Gregušová odhalila skutočnú tvár Maria Cimarra

Hana Gregorová a Ondřej Koptík sú šťastní.

Nemôžem za to, že je o 150 rokov mladší! Hana Gregorová a Koptík sa držia osvedčeného receptu na lásku

Lukáš Adamec našiel šťastie pri Zuzke.

Vyrobil najväčší malér svojho života, no ona to vydržala. Lukáša Adamca zachránila jeho silná Žužu

Štefan Margita a Hana Zagorová / Kateřina Kněžíková

Štefan Margita: Nový vzťah je v zárodku. Aj keď nechcem, všetky ženy porovnávam s Hankou

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Žili z dávok a v dome plnom švábov. Broňa Gregušová odhalila skutočnú tvár Maria Cimarra

Táňa Pauhofová.

Prísna mama právnička jej nič neodpustila. Táňa Pauhofová dnes vie, prečo si nepamätá veľkú časť detstva

Márne čakajú, kedy sa mamička vráti domov. Pomôžme Vladovi a jeho deťom zvládnuť náročné obdobie

Lukáš Adamec našiel šťastie pri Zuzke.

Vyrobil najväčší malér svojho života, no ona to vydržala. Lukáša Adamca zachránila jeho silná Žužu

SLEDUJE NÁS 207 022 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Keď si nahmatal hrčku na semenníkoch, všetko sa zmenilo. Vratka Sirágiho zachránilo, že sa nehanbil

Vratko Sirági sa svojich snov nevzdal ani po boji s chorobou.
Vratko Sirági sa svojich snov nevzdal ani po boji s chorobou. — Foto: Instagram/vratko_s

Moderátor vraví, že neprejde deň, kedy by nebol vďačný za to, že mu bolo dopriate tento boj vyhrať.

„Končil som druhý ročník vysokej školy, urobil som poslednú skúšku a na druhý deň som mal cestovať domov. Večer som si pri sprchovaní nahmatal hrčku,“ spomínal Vratko Sirági na moment, keď si uvedomil, že s jeho telom asi nie je všetko v poriadku. Prvý lekár to spočiatku nevyhodnotil ako nádor, ďalší špecialista však vyslovil šokujúcu diagnózu - rakovina semenníkov.

Pre laikov je vážna choroba spojená so smrťou, preto niet divu, že aj známeho moderátora okamžite prepadla úzkosť a strach, čo s ním bude. Šťastena mu však priala a v jeho prípade bola choroba vo fáze, keď nad ňou dokázal vyhrať. V najťažších životných chvíľach mu najviac pomohla rodina a myšlienka na to, že sa svojich snov netreba vzdávať ani po boji so zákerným ochorením.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Vratko Sirági (@vratko_s)

Opantal ho už ako dieťa

Vratko Sirági pochádza z Veľkého Krtíša a televíznym divákom je dobre známy ako moderátor Počasia, no uznanie si získal aj svojimi výkonmi v tanečnej šou Let´s Dance. Tanec ho sprevádza prakticky odmalička. Ako totiž priznal, počas súťaže si tanečné topánky neobul po prvýkrát.

Tanečníčka Anna Riebauerová a moderátor Telerána Vratko Sirági
Prečítajte si tiež: Tanec nacvičoval iba štyri dni, v minulosti porazil rakovinu. Náhradník Márie Čírovej všetkým vyrazil dych

„V dobách, keď som ešte dral školské lavice, som si bez tanca nevedel predstaviť život, 16 rokov tvrdých tréningov, disciplíny, radosti. Spoločenský tanec ma od mojich siedmich rokov nadobro opantal a dodnes je to pre mňa silná nostalgia a radosť vracať sa v spomienkach do mojich profesionálnych tanečných čias,“ spomínal moderátor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Vratko Sirági (@vratko_s)

Svet bol gombička

Z domu potom odišiel študovať na vysokú školu do Trnavy a po štúdiu začínal v Televízii Markíza ako stážista. Neskôr sa stal redaktorom Telerána a už nejaký čas ho diváci na obrazovkách môžu evidovať ako jednu z „rosničiek". Vratko sa spolu s jeho kolegyňami, Mirkou Almásy a Katarínou Kulovou, strieda na poste moderátora Počasia.

Katarína Kulová našla šťastie pri Václavovi.
Prečítajte si tiež: Rozmýšľala, či si z nej strieľa, on to myslel vážne. Rosnička Katarína Kulová našla životnú lásku v práci

O usmievavom mladíkovi však dlho nik netušil, že v minulosti bojoval so zákernou chorobou. Všetko sa to začalo ešte počas štúdia na vysokej škole, keď si Vratko v sprche nahmatal hrčku na semenníkoch. „Mal som dvadsať rokov, svet bol gombička, vôbec mi nenapadlo, že by to mohlo byť niečo nebezpečné. Fungoval som ešte niekoľko dní s pokojnou mysľou, ale keďže som to tam stále cítil, povedal som si, že to nie je úplne v poriadku,“ rozpamätával sa na osudné momenty moderátor v rozhovore pre Šarm.

Bál sa, nevedel, o čo ide

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…