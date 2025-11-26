Keď si nahmatal hrčku na semenníkoch, všetko sa zmenilo. Vratka Sirágiho zachránilo, že sa nehanbil
Moderátor vraví, že neprejde deň, kedy by nebol vďačný za to, že mu bolo dopriate tento boj vyhrať.
„Končil som druhý ročník vysokej školy, urobil som poslednú skúšku a na druhý deň som mal cestovať domov. Večer som si pri sprchovaní nahmatal hrčku,“ spomínal Vratko Sirági na moment, keď si uvedomil, že s jeho telom asi nie je všetko v poriadku. Prvý lekár to spočiatku nevyhodnotil ako nádor, ďalší špecialista však vyslovil šokujúcu diagnózu - rakovina semenníkov.
Pre laikov je vážna choroba spojená so smrťou, preto niet divu, že aj známeho moderátora okamžite prepadla úzkosť a strach, čo s ním bude. Šťastena mu však priala a v jeho prípade bola choroba vo fáze, keď nad ňou dokázal vyhrať. V najťažších životných chvíľach mu najviac pomohla rodina a myšlienka na to, že sa svojich snov netreba vzdávať ani po boji so zákerným ochorením.
Opantal ho už ako dieťa
Vratko Sirági pochádza z Veľkého Krtíša a televíznym divákom je dobre známy ako moderátor Počasia, no uznanie si získal aj svojimi výkonmi v tanečnej šou Let´s Dance. Tanec ho sprevádza prakticky odmalička. Ako totiž priznal, počas súťaže si tanečné topánky neobul po prvýkrát.
„V dobách, keď som ešte dral školské lavice, som si bez tanca nevedel predstaviť život, 16 rokov tvrdých tréningov, disciplíny, radosti. Spoločenský tanec ma od mojich siedmich rokov nadobro opantal a dodnes je to pre mňa silná nostalgia a radosť vracať sa v spomienkach do mojich profesionálnych tanečných čias,“ spomínal moderátor.
Svet bol gombička
Z domu potom odišiel študovať na vysokú školu do Trnavy a po štúdiu začínal v Televízii Markíza ako stážista. Neskôr sa stal redaktorom Telerána a už nejaký čas ho diváci na obrazovkách môžu evidovať ako jednu z „rosničiek". Vratko sa spolu s jeho kolegyňami, Mirkou Almásy a Katarínou Kulovou, strieda na poste moderátora Počasia.
O usmievavom mladíkovi však dlho nik netušil, že v minulosti bojoval so zákernou chorobou. Všetko sa to začalo ešte počas štúdia na vysokej škole, keď si Vratko v sprche nahmatal hrčku na semenníkoch. „Mal som dvadsať rokov, svet bol gombička, vôbec mi nenapadlo, že by to mohlo byť niečo nebezpečné. Fungoval som ešte niekoľko dní s pokojnou mysľou, ale keďže som to tam stále cítil, povedal som si, že to nie je úplne v poriadku,“ rozpamätával sa na osudné momenty moderátor v rozhovore pre Šarm.