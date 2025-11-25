Rola Zlatovlásky jej ničila život. Zomrela Jorga Kotrbová, ktorá dala prednosť šťastiu pred slávou - Dobré noviny
Rola Zlatovlásky jej ničila život. Zomrela Jorga Kotrbová, ktorá dala prednosť šťastiu pred slávou
Rola Zlatovlásky jej ničila život. Zomrela Jorga Kotrbová, ktorá dala prednosť šťastiu pred slávou

— Foto: reprofoto Film Zlatovláska, Československá televízia / youtube @ludvik6

Jorga Kotrbová zomrela vo veku 78 rokov. Zaspomínajte si na ňu spolu s nami.

Rozprávku o princeznej so zlatými vlasmi, ktorej srdce nakoniec získa dobromyseľný kuchár Jiřík, milovali generácie detí. Predstaviteľka Zlatovlásky, herečka Jorga Kotrbová, ktorá nás navždy opustila v pondelok vo veku 78 rokov, s nimi tento pocit rozhodne nezdieľala. „Tá rola mi zničila život,“ priznala otvorene pre portál Aha v jednom zo svojich zriedkavých rozhovorov. Svoju hereckú kariéru vymenila za niečo oveľa dôležitejšie.

Začala ju nenávidieť

Zlatovláska je filmová rozprávka podľa predlohy Karla Jaromíra Erbena. Úspech mala už počas premiéry a odvtedy ju často opakujú v televízii. Zatiaľ čo ju diváci milujú a čakajú na každú príležitosť, kedy sa opäť zjaví v televíznom programe, hlavná protagonistka ju roky nenávidela a nechcela s ňou mať nič spoločné.

Pre všetkých som už navždy bola tá Zlatovláska. Začala som ju nenávidieť a dodnes o nej nemôžem počuť,“ hovorievala žena, ktorá sa okrem legendárnej rozprávky objavila v mnohých ďalších filmoch ako Piatok nie je sviatok, Honza málem králem či Utrpenie mladého Boháčka.

Z princeznej milionárka

Napriek tomu, že sa jej darilo, mala veľký talent a tešila sa veľkej obľube, vo svetle reflektorov sa tichá Jorga necítila príliš dobre, a tak postupne začala dobre premýšľať nad tým, ktoré ponuky príjme. Posledný film natočila v roku 2003 a od tej chvíle sa zariekla, že už ju pred kameru nikto nedostane.

Ako informoval portál iPrima, Jorga Kotrbová so svojimi súrodencami v reštitúcii totiž po otcovi zdedila miliónový majetok, vďaka čomu zavesila herectvo na klinec a začala si naplno užívať život, plniť si sny a venovať sa rodine.

Do rovnakej vody dvakrát nevstupuj

