Rola Zlatovlásky jej ničila život. Zomrela Jorga Kotrbová, ktorá dala prednosť šťastiu pred slávou
Jorga Kotrbová zomrela vo veku 78 rokov. Zaspomínajte si na ňu spolu s nami.
Rozprávku o princeznej so zlatými vlasmi, ktorej srdce nakoniec získa dobromyseľný kuchár Jiřík, milovali generácie detí. Predstaviteľka Zlatovlásky, herečka Jorga Kotrbová, ktorá nás navždy opustila v pondelok vo veku 78 rokov, s nimi tento pocit rozhodne nezdieľala. „Tá rola mi zničila život,“ priznala otvorene pre portál Aha v jednom zo svojich zriedkavých rozhovorov. Svoju hereckú kariéru vymenila za niečo oveľa dôležitejšie.
Začala ju nenávidieť
Zlatovláska je filmová rozprávka podľa predlohy Karla Jaromíra Erbena. Úspech mala už počas premiéry a odvtedy ju často opakujú v televízii. Zatiaľ čo ju diváci milujú a čakajú na každú príležitosť, kedy sa opäť zjaví v televíznom programe, hlavná protagonistka ju roky nenávidela a nechcela s ňou mať nič spoločné.
„Pre všetkých som už navždy bola tá Zlatovláska. Začala som ju nenávidieť a dodnes o nej nemôžem počuť,“ hovorievala žena, ktorá sa okrem legendárnej rozprávky objavila v mnohých ďalších filmoch ako Piatok nie je sviatok, Honza málem králem či Utrpenie mladého Boháčka.
Z princeznej milionárka
Napriek tomu, že sa jej darilo, mala veľký talent a tešila sa veľkej obľube, vo svetle reflektorov sa tichá Jorga necítila príliš dobre, a tak postupne začala dobre premýšľať nad tým, ktoré ponuky príjme. Posledný film natočila v roku 2003 a od tej chvíle sa zariekla, že už ju pred kameru nikto nedostane.
Ako informoval portál iPrima, Jorga Kotrbová so svojimi súrodencami v reštitúcii totiž po otcovi zdedila miliónový majetok, vďaka čomu zavesila herectvo na klinec a začala si naplno užívať život, plniť si sny a venovať sa rodine.