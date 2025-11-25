Nespoznáva ju, ale za jednu vec je vďačná. Dcéra Brucea Willisa opísala, ako sa skutočne má jej otec
Ani život v inom dome ho od rodiny neodtrhol.
Hoci Bruce Willis už nerozoznáva všetkých svojich najbližších, jeho rodina robí všetko preto, aby každý deň cítil lásku a blízkosť aj napriek náročnej diagnóze frontotemporálnej demencie. Hercova dcéra Rumer v týchto dňoch prehovorila o tom, ako sa jej otec skutočne má a jej slová sú plné lásky, smútku, vďačnosti a odvahy.
Ako sa mu darí
Rodina 70-ročného herca v roku 2023 oznámila, že mu bola diagnostikovaná frontotemporálna demencia, rok po tom, čo pre zdravotné problémy ukončil hereckú kariéru. Odvtedy sa fanúšikovia snažia pochopiť, ako sa hollywoodska legenda v skutočnosti má a Willisova dcéra teraz úprimne opísala realitu, ktorá je pre mnoho rodín s rovnakou diagnózou veľmi známa.
Počas Q&A (Questions & Answers, v preklade otázky a odpovede, pozn. redakcie) na svojom Instagrame otvorene odpovedala na otázku, ako sa jej otec cíti. „Myslím, že je to trochu ťažké zodpovedať, pretože pravda je, že ktokoľvek s FTD na tom nie je skvele. Ale on sa má OK v rámci možností človeka, ktorý sa potýka s frontotemporálnou demenciou,“ priznala 37-ročná Rumer. Dodala, že pri takomto ochorení už slová ako „darí sa mu“ strácajú zmysel.
Stále vidí iskru
Napriek ťažkej diagnóze Rumer vysvetlila, že sa naučila všímať si drobné záblesky krásy, ktoré zostali. Najviac pre ňu znamenajú chvíle, keď môže otca objať. „Som taká šťastná a vďačná, že ho ešte stále môžem ísť objať,“ povedala. „Som vďačná, že keď tam prídem a objímem ho, či ma spozná alebo nie, viem, že cíti lásku, ktorú mu dávam – a ja ju cítim späť,“ vyznala sa a dodala, že na svojom otcovi stále vidí niečo, čo jej dodáva silu.