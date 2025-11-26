Po rozvode pil tak veľa, až sa nevedel ani pohnúť. Andrej Bičan by svojmu 17-ročnému ja odkázal jasnú vec
Počas týždňa plaču si uvedomil všetko dôležité.
„Je taký film, že Štyri svadby a jeden pohreb, tak ešte mám pred sebou nejaké počty,“ zavtipkoval Andrej Bičan, no za humornou poznámkou sa skrýva menej zábavný životný príbeh. Moderátor, ktorý svojím entuziazmom roky baví celé Slovensko, niekoľkokrát pocítil, čo znamená byť na úplnom dne – po rozvodoch, v prázdnom byte, s pohárikom v ruke a s tichom, ktoré nič nedokázalo prekričať. Napriek všetkým pádom vždy našiel cestu späť a dokonca opäť uveril v lásku.
Iní to nepotrebovali, on to chcel
Keď ako moderátor začal zarábať svoje prvé veľké peniaze, mal jasný cieľ. „Na začiatku má človek ten najväčší cieľ – zmaturovať, dokončiť vysokú školu. Aj ja som ich mal. Potom prišiel materiálny sen a to bol ten, že som chcel bývať sám bez rodičov,“ spomínal v Bekimovom horúcom kresle Andrej Bičan na svoje začiatky. Vďaka tvrdej práci si zarobil na svoje prvé vlastné bývanie aj vytúžené auto, o akom sníval ešte ako malý chalan.
Jeho veľkým snom bolo aj to, aby získal cenu osobnosti televíznej obrazovky OTO. „Všetci hovorili, že to nepotrebujú, ale ja som to chcel,“ povedal otvorene moderátor, ktorému sa podarilo vyhrať dva roky za sebou. Kým v práci dosahoval svoje životné úspechy, v súkromí to nemal vôbec jednoduché.
Prázdny byt a chľast
Andrej Bičan sa prvýkrát oženil ešte ako mladý dvadsiatnik s Andreou, svojou stredoškolskou láskou, s ktorou vychovával syna Michala. Po piatich rokoch manželstva ale ich vzťah skrachoval. „Keď skončil ten prvý vzťah, bol som rozkúskovaný na kašu. Rozomletý mlynček. Stratili sa všetky ideály. Mal som vtedy 28 rokov,“ priznával otvorene moderátor, ktorý bol vraj odjakživa veľmi rodinne naladený po svojej starej mame, pre ktorú bola rodina na prvom mieste.
„Ja som už vo svojich 16 rokoch vedel, že chcem mať rodinu a že chcem mať usporiadaný život vo vzťahu,“ vravel. O to viac ho mrzelo, keď prežíval prvý rozvod. „Mal som 28 rokov, prázdny byt, v ktorom to hučalo. A vtedy som začal celkom chľastať,“ priznal.