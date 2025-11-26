Po rozvode pil tak veľa, až sa nevedel ani pohnúť. Andrej Bičan by svojmu 17-ročnému ja odkázal jasnú vec - Dobré noviny
Po rozvode pil tak veľa, až sa nevedel ani pohnúť. Andrej Bičan by svojmu 17-ročnému ja odkázal jasnú vec
Štefan Margita a Hana Zagorová / Kateřina Kněžíková

Štefan Margita: Nový vzťah je v zárodku. Aj keď nechcem, všetky ženy porovnávam s Hankou

Táňa Pauhofová.

Prísna mama právnička jej nič neodpustila. Táňa Pauhofová dnes vie, prečo si nepamätá veľkú časť detstva

Hana Gregorová a Ondřej Koptík sú šťastní.

Nemôžem za to, že je o 150 rokov mladší! Hana Gregorová a Koptík sa držia osvedčeného receptu na lásku

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Žili z dávok a v dome plnom švábov. Broňa Gregušová odhalila skutočnú tvár Maria Cimarra

Lukáš Adamec našiel šťastie pri Zuzke.

Vyrobil najväčší malér svojho života, no ona to vydržala. Lukáša Adamca zachránila jeho silná Žužu

Táňa Pauhofová.

Prísna mama právnička jej nič neodpustila. Táňa Pauhofová dnes vie, prečo si nepamätá veľkú časť detstva

Jakub Jablonský a Petra Dubayová.

Keď prišla Vesna na svet, úprimne plakal. Jakub Jablonský stál pri Petre aj v jej najväčších bolestiach

Márne čakajú, kedy sa mamička vráti domov. Pomôžme Vladovi a jeho deťom zvládnuť náročné obdobie

Po rozvode pil tak veľa, až sa nevedel ani pohnúť. Andrej Bičan by svojmu 17-ročnému ja odkázal jasnú vec

Andrej Bičan s manželkou Miškou.
Andrej Bičan s manželkou Miškou. — Foto: Instagram - @andrejbican

Počas týždňa plaču si uvedomil všetko dôležité.

„Je taký film, že Štyri svadby a jeden pohreb, tak ešte mám pred sebou nejaké počty,“ zavtipkoval Andrej Bičan, no za humornou poznámkou sa skrýva menej zábavný životný príbeh. Moderátor, ktorý svojím entuziazmom roky baví celé Slovensko, niekoľkokrát pocítil, čo znamená byť na úplnom dne – po rozvodoch, v prázdnom byte, s pohárikom v ruke a s tichom, ktoré nič nedokázalo prekričať. Napriek všetkým pádom vždy našiel cestu späť a dokonca opäť uveril v lásku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Andrej Bičan (@andrejbican)

Iní to nepotrebovali, on to chcel

Keď ako moderátor začal zarábať svoje prvé veľké peniaze, mal jasný cieľ. „Na začiatku má človek ten najväčší cieľ – zmaturovať, dokončiť vysokú školu. Aj ja som ich mal. Potom prišiel materiálny sen a to bol ten, že som chcel bývať sám bez rodičov,“ spomínal v Bekimovom horúcom kresle Andrej Bičan na svoje začiatky. Vďaka tvrdej práci si zarobil na svoje prvé vlastné bývanie aj vytúžené auto, o akom sníval ešte ako malý chalan.

Michal Ďuriš so synom Michalom.
Prečítajte si tiež: Keď stratil Vierku a syna, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Jeho veľkým snom bolo aj to, aby získal cenu osobnosti televíznej obrazovky OTO. „Všetci hovorili, že to nepotrebujú, ale ja som to chcel,“ povedal otvorene moderátor, ktorému sa podarilo vyhrať dva roky za sebou. Kým v práci dosahoval svoje životné úspechy, v súkromí to nemal vôbec jednoduché.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Andrej Bičan (@andrejbican)

Prázdny byt a chľast

Andrej Bičan sa prvýkrát oženil ešte ako mladý dvadsiatnik s Andreou, svojou stredoškolskou láskou, s ktorou vychovával syna Michala. Po piatich rokoch manželstva ale ich vzťah skrachoval. „Keď skončil ten prvý vzťah, bol som rozkúskovaný na kašu. Rozomletý mlynček. Stratili sa všetky ideály. Mal som vtedy 28 rokov,“ priznával otvorene moderátor, ktorý bol vraj odjakživa veľmi rodinne naladený po svojej starej mame, pre ktorú bola rodina na prvom mieste.

„Ja som už vo svojich 16 rokoch vedel, že chcem mať rodinu a že chcem mať usporiadaný život vo vzťahu,“ vravel. O to viac ho mrzelo, keď prežíval prvý rozvod. „Mal som 28 rokov, prázdny byt, v ktorom to hučalo. A vtedy som začal celkom chľastať,“ priznal.

