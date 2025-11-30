Trik, ktorý nie je z tohto sveta. Zuzana Kocúriková prezradila, vďaka čomu vyzerá úžasne aj v zrelom veku
Legendárna herečka vraví, že má stále mladú dušu.
Tento vek by ste jej zrejme netipovali. Zuzana Kocúriková patrí medzi slovenskú hereckú elitu a hoci už čoskoro oslávi 77 rokov, naďalej je pracovne aktívna a dosky, ktoré znamenajú svet, nateraz zrejme opustiť neplánuje. Obľúbená herečka sa navyše vždy snaží pôsobiť pokorne a s úsmevom na perách okolo seba šíri pozitívnu energiu. V rozhovore pre Život prezradila, aký je jej recept na svieži vzhľad a čo jej dobíja baterky.
Lepšie sa cíti s mladými
„Pokojne tam napíšte, že mám šesťdesiat! Nemám sa za čo hanbiť. A prečo aj?!“ Slová, ktoré cituje Nový Čas pre ženy, venovala Zuzana Kocúriková novinárom už v roku 2009 a jej postoj sa odvtedy nezmenil. Aj herečka podľa nej môže starnúť s noblesou a je presvedčená, že to, ako vyzeráte, je odraz vnútorného nastavenia.
Ešte pred dvoma rokmi v rozhovore pre Šarm priznala, že aj keď má staré telo, dušu má stále mladú. „Viem to podľa toho, že sa lepšie cítim s mladými ako s mojimi rovesníkmi. Pokiaľ má mladí berú, a zatiaľ ma berú, musím si poklopať, tak som šťastná,“ vysvetlila herečka.
Vždy pokorná, dobre naladená a s úsmevom na perách vyzerá aj štyri roky pred okrúhlou osemdesiatkou fantasticky a tento vzhľad by jej mohla závidieť aj nejedna mladšia dáma. A v čom teda spočíva tajomstvo jej sviežeho vzhľadu?