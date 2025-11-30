Trik, ktorý nie je z tohto sveta. Zuzana Kocúriková prezradila, vďaka čomu vyzerá úžasne aj v zrelom veku - Dobré noviny
Trik, ktorý nie je z tohto sveta. Zuzana Kocúriková prezradila, vďaka čomu vyzerá úžasne aj v zrelom veku
Trik, ktorý nie je z tohto sveta. Zuzana Kocúriková prezradila, vďaka čomu vyzerá úžasne aj v zrelom veku

— Foto: Reprofoto STVR - Herečky, Wikimedia Commons, TV JOJ

Legendárna herečka vraví, že má stále mladú dušu.

Tento vek by ste jej zrejme netipovali. Zuzana Kocúriková patrí medzi slovenskú hereckú elitu a hoci už čoskoro oslávi 77 rokov, naďalej je pracovne aktívna a dosky, ktoré znamenajú svet, nateraz zrejme opustiť neplánuje. Obľúbená herečka sa navyše vždy snaží pôsobiť pokorne a s úsmevom na perách okolo seba šíri pozitívnu energiu. V rozhovore pre Život prezradila, aký je jej recept na svieži vzhľad a čo jej dobíja baterky.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Mark Roberts films (@markwroberts)

Lepšie sa cíti s mladými

„Pokojne tam napíšte, že mám šesťdesiat! Nemám sa za čo hanbiť. A prečo aj?!“ Slová, ktoré cituje Nový Čas pre ženy, venovala Zuzana Kocúriková novinárom už v roku 2009 a jej postoj sa odvtedy nezmenil. Aj herečka podľa nej môže starnúť s noblesou a je presvedčená, že to, ako vyzeráte, je odraz vnútorného nastavenia.

Zuzana Kocúriková
Prečítajte si tiež: Keď chodila v minisukni, ľudia na ňu pľuli. Zuzana Kocúriková je 57 rokov s mužom, ktorý je jej opakom

Ešte pred dvoma rokmi v rozhovore pre Šarm priznala, že aj keď má staré telo, dušu má stále mladú. „Viem to podľa toho, že sa lepšie cítim s mladými ako s mojimi rovesníkmi. Pokiaľ má mladí berú, a zatiaľ ma berú, musím si poklopať, tak som šťastná,“ vysvetlila herečka. 

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3801245786670816&set=gm.3180843068862527&type=3&ref=embed_post

Vždy pokorná, dobre naladená a s úsmevom na perách vyzerá aj štyri roky pred okrúhlou osemdesiatkou fantasticky a tento vzhľad by jej mohla závidieť aj nejedna mladšia dáma. A v čom teda spočíva tajomstvo jej sviežeho vzhľadu?

