Pôsobil skromne, hoci je hollywoodska hviezda. Vo Vysokých Tatrách sa nečakane objavil obľúbený herec
Rezerváciu mal na iné meno.
Keď ste sa tento týždeň prechádzali po zasneženej Tatranskej Lomnici, možno ste ani len netušili, že po tom istom chodníku kráča svetoznámy herec. Do slovenských veľhôr totiž nečakane zavítal Ben Stiller, ktorý si v jednom z luxusných hotelov doprial tichú a nenápadnú večeru.
Nenápadná návšteva
Ako uviedli tvnoviny.sk, Stiller sa zastavil na večeru v päťhviezdičkovom hoteli, pričom rezervácia bola na cudzie meno. Nikto netušil, že za dverami kuchyne môže o chvíľu stáť svetoznáma tvár. Až keď herec vošiel do reštaurácie, personál si uvedomil, koho obsluhuje.
Zamestnanci z hotela Lomnica prezradili, že atmosféra bola uvoľnená a Ben Stiller pôsobil milo a nenútene. Ochotne sa pristavil pri zamestnancoch a zapózoval na spoločné fotografie.
„Dúfam, že ochutnal bryndzové halušky,“ smiali sa na sociálnych sieťach Slováci. Mnohí sa zhodli, že Stiller mal šťastie – Tatry práve teraz ukazujú svoju zimnú rozprávkovú atmosféru v plnej kráse. „Perfektná návšteva. Nech si užije zimy, snehu, naše krásne Tatry,“ odkázali prajne.