Do žilinských ulíc vstúpil policajt, ktorý namiesto rozdávania pokút pomáha. Môže inšpirovať aj iné mestá - Dobré noviny
Do žilinských ulíc vstúpil policajt, ktorý namiesto rozdávania pokút pomáha. Môže inšpirovať aj iné mestá
Do žilinských ulíc vstúpil policajt, ktorý namiesto rozdávania pokút pomáha. Môže inšpirovať aj iné mestá

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. — Foto: Facebook Mesto Žilina / Facebook Mestská polícia Žilina

Ľuďom bez domova má byť bližšie ako kedykoľvek predtým.

V uliciach Žiliny sa v posledných týždňoch objavil človek, ktorý neprichádza rozdávať pokuty ani riešiť bežné priestupky. Jeho úlohou je niečo oveľa náročnejšie – byť nablízku tým, ktorí prežívajú na ulici a často nemajú nikoho, kto by ich oslovil ako prvý.

Ako informuje portál Žilinak.sk, ide o novú tvár mestskej polície, ktorá má byť každý deň priamo tam, kde sa ľudia bez domova zdržiavajú a kde pomoc prichádza najpomalšie. Netradičná pozícia má zmeniť spôsob, akým sa k tejto téme pristupovalo roky.

Pomoc priamo v teréne

Pozícia tzv. koordinátora vznikla v rámci mestskej polície od 1. novembra a okrem bežných povinností nadviazala na špeciálne úlohy spojené s prácou s ľuďmi bez domova.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/zilinaofficial/posts/pfbid0UTQfvhyn1DBtFBKnFUXW3CcnUhVeaEdQXJp47noCkStQcC7zkoJpD8JGe5uR5rYDl

Každý deň monitoruje miesta, kde sa zdržiavajú občania v núdzi, vyhľadáva nové prípady a mapuje pohyb rodín či jednotlivcov v zložitej životnej situácii. Zároveň udržiava kontakt s organizáciami poskytujúcimi sociálne služby, aby sa pomoc k ľuďom dostala čo najrýchlejšie.

„Novovytvorená pozícia vznikla v úzkej spolupráci mestskej polície, poslancov a Diecéznej charity Žilina. Jej cieľom je zabezpečiť lepšiu kontrolu nad dianím v teréne, rýchlejšie reakcie na podnety a intenzívnejšiu komunikáciu medzi všetkými organizáciami, ktoré sa venujú sociálnej pomoci,“ uviedol primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Spolupráca, ktorá má fungovať dlhodobo

Dôležitou súčasťou novej pozície je prepojenie práce mestskej polície s terénnymi sociálnymi pracovníkmi a charitatívnymi organizáciami. Vďaka tomu majú mať všetky strany presnejší obraz o tom, čo sa v jednotlivých lokalitách deje, a môžu rýchlejšie reagovať na opakujúce sa problémy.

Ako informuje portál Žilinak.sk, do budúcnosti by mal tento model ešte narastať. Plánom je vytvoriť širší odborný tím, ktorý dokáže naplno pokryť terén a riešiť situácie priamo na ulici.

„Stav s ľuďmi bez domova je komplexná celospoločenská téma, ktorá si vyžaduje koordinovanú súčinnosť samosprávy, štátu, odborníkov aj neziskových organizácií. Mestská polícia Žilina však v rámci svojich kompetencií robí maximum pre to, aby bola situácia pod kontrolou a aby sa ľuďom v núdzi dostalo včasnej a účinnej podpory,“ dodal primátor s tým, že ak sa nový prístup ukáže ako prínosný, sú pripravení zvážiť jeho rozšírenie a doplnenie o ďalšie opatrenia, ktoré môžu ľuďom v núdzi pomáhať.

Problém, ktorý nerieši len Žilina

