Do žilinských ulíc vstúpil policajt, ktorý namiesto rozdávania pokút pomáha. Môže inšpirovať aj iné mestá
Ľuďom bez domova má byť bližšie ako kedykoľvek predtým.
V uliciach Žiliny sa v posledných týždňoch objavil človek, ktorý neprichádza rozdávať pokuty ani riešiť bežné priestupky. Jeho úlohou je niečo oveľa náročnejšie – byť nablízku tým, ktorí prežívajú na ulici a často nemajú nikoho, kto by ich oslovil ako prvý.
Ako informuje portál Žilinak.sk, ide o novú tvár mestskej polície, ktorá má byť každý deň priamo tam, kde sa ľudia bez domova zdržiavajú a kde pomoc prichádza najpomalšie. Netradičná pozícia má zmeniť spôsob, akým sa k tejto téme pristupovalo roky.
Pomoc priamo v teréne
Pozícia tzv. koordinátora vznikla v rámci mestskej polície od 1. novembra a okrem bežných povinností nadviazala na špeciálne úlohy spojené s prácou s ľuďmi bez domova.
Každý deň monitoruje miesta, kde sa zdržiavajú občania v núdzi, vyhľadáva nové prípady a mapuje pohyb rodín či jednotlivcov v zložitej životnej situácii. Zároveň udržiava kontakt s organizáciami poskytujúcimi sociálne služby, aby sa pomoc k ľuďom dostala čo najrýchlejšie.
„Novovytvorená pozícia vznikla v úzkej spolupráci mestskej polície, poslancov a Diecéznej charity Žilina. Jej cieľom je zabezpečiť lepšiu kontrolu nad dianím v teréne, rýchlejšie reakcie na podnety a intenzívnejšiu komunikáciu medzi všetkými organizáciami, ktoré sa venujú sociálnej pomoci,“ uviedol primátor Žiliny Peter Fiabáne.
Spolupráca, ktorá má fungovať dlhodobo
Dôležitou súčasťou novej pozície je prepojenie práce mestskej polície s terénnymi sociálnymi pracovníkmi a charitatívnymi organizáciami. Vďaka tomu majú mať všetky strany presnejší obraz o tom, čo sa v jednotlivých lokalitách deje, a môžu rýchlejšie reagovať na opakujúce sa problémy.
Ako informuje portál Žilinak.sk, do budúcnosti by mal tento model ešte narastať. Plánom je vytvoriť širší odborný tím, ktorý dokáže naplno pokryť terén a riešiť situácie priamo na ulici.
„Stav s ľuďmi bez domova je komplexná celospoločenská téma, ktorá si vyžaduje koordinovanú súčinnosť samosprávy, štátu, odborníkov aj neziskových organizácií. Mestská polícia Žilina však v rámci svojich kompetencií robí maximum pre to, aby bola situácia pod kontrolou a aby sa ľuďom v núdzi dostalo včasnej a účinnej podpory,“ dodal primátor s tým, že ak sa nový prístup ukáže ako prínosný, sú pripravení zvážiť jeho rozšírenie a doplnenie o ďalšie opatrenia, ktoré môžu ľuďom v núdzi pomáhať.