Keď mala iba tri roky, otec ich opustil. Spoznávate plachú dievčinu, ktorá sa dokázala presadiť?
O svojom budúcom povolaní mala jasno už na základnej škole.
„Ako trojročná som zažila s maminkou takú situáciu. Zazvonil u nás zvonček, mamu som držala za ruku, otvorila dvere a v nich stál môj otec so svojou novou priateľkou a mamičke povedal, že od nej odchádza. Vtedy sa nervovo zrútila a už sa z toho nikdy nespamätala.“ Takýto smutný príbeh spomenula v relácii 13. komnata známa slovenská herečka.
Fotografia v tomto článku pochádza približne z toho obdobia, má na nej tri roky. Z tohto dievčatka vyrástla žena, ktorú poznáme z mnohých filmov, seriálov aj divadelných úloh, ale aj vďaka jej veľkému talentu v kuchyni.