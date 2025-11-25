Keď to mľaská, je to správne. Špagety Emmy Drobnej chutia najlepšie, ak nezanedbáte základnú vec
Verte mi, že ak ich spravíte raz, nebude to naposledy, vraví známa speváčka.
Keď natáča videorecepty, vie si doma narobiť riadny neporiadok, no keďže je s jedlom doslova spätá, dokáže sa s tým zmieriť. Speváčka Emma Drobná sa svojimi výtvormi z kuchyne začala na sociálnych sieťach chváliť len nedávno. Už teraz je však jasné, že jej schopnosti výrazne prevyšujú skúsenosti začiatočníka.
Každý raz sú lepšie a lepšie
„Vždy som milovala sledovať moju babičku, ako varí a ako vie spraviť z ničoho niečo za pol hodinu. Tam som to asi odkukala,“ s úsmevom prezradila obľúbená umelkyňa v rozhovore pre Pravdu a zároveň dodala, že podľa nej je každá svetová kuchyňa úchvatná v niečom inom.
Sama by si vraj dokázala za krátky čas zvyknúť napríklad na tú taliansku, ktorú priam zbožňuje. Dôkazom je aj jej vlastný recept na špagety, o ktorý sa s fanúšikmi podelila na Instagrame. Prezradila tiež, že je pri ich príprave dôležitá jedna vec.
„Pri carbonare platí viac než kdekoľvek inde, že kvalitné suroviny sú základ. Chuť je potom neporovnateľne bohatšia a autentická. Keď to mľaská, je to správne. Vždy keď ich spravím, je to lepšie a lepšie. Verte mi, že ak ich spravíte raz, nebude to naposledy,“ povedala obľúbená speváčka vo svojom videorecepte.