Pani Katka sa 18 rokov sama stará o dve choré deti. Aj z toho mála, čo majú, pomáha iným
Či vládze alebo nevládze, musí fungovať.
„Niekedy by som najradšej praštila dvermi a odišla, no viem, že by to nemalo zmysel. Tie deti ma potrebujú viac ako ja potrebujem svoj pokoj,“ povedala otvorene pre noviny.sk pani Katarína z Vinodolu v okrese Nitra, ktorá sa už 18 rokov stará o dve ťažko choré deti. Napriek náročnej životnej situácii sama pomáha tým, ktorí to potrebujú.
Musí fungovať
Keď sa pred 18 rokmi narodil Jakubko, lekári zistili, že trpí zriedkavou metabolickou poruchou spracovania proteínov. O dva roky neskôr sa s rovnakou diagnózou narodila aj jeho sestrička Lilianka. „Lili je dieťa, ktoré nechodí, štvornožkuje, no vie sa usmievať. Kubi aj chodí,“ opísala pre noviny.sk mama Katka, ktorá sa ako samoživiteľka stará o dve choré deti.
„Či vládzete alebo nevládzete, musíte fungovať, aby sa oni mali dobre,“ povedala statočne. Lilianka aj Jakub potrebujú vitamíny, lieky, 24-hodinovú opateru a najmä špeciálnu stravu, ktorá je finančne náročná. Len 400 gramová ryža stojí 6,50 eura a súrodencom vystačí na štyri dni.
Pomôže aj pár eur
Rodine pravidelne pomáha nadácia Dobrý Anjel a bez tohto príspevku by pani Katka zaobstarala starostlivosť pre svoje deti len veľmi ťažko. Táto mama je však jedinečná...