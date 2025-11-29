Pani Katka sa 18 rokov sama stará o dve choré deti. Aj z toho mála, čo majú, pomáha iným - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Pani Katka sa 18 rokov sama stará o dve choré deti. Aj z toho mála, čo majú, pomáha iným
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

Vinczeovci.

Keď Adela príde domov, má popraté aj navarené. Viktor Vincze je otcom, ktorý zachraňuje rodinu

Jaro Slávik v mladosti / S manželkou Andreou

Po škandále nechcel vytiahnuť päty z domu. Jara Slávika zachránila Andrea, ktorá mu odpustila všetky kauzy

Ilustračná fotografia.

Prvé miesto by prekvapilo aj naše babičky. Toto sú podľa turistov tie najlepšie slovenské jedlá

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

Hana Gregorová a Ondřej Koptík sú šťastní.

Nemôžem za to, že je o 150 rokov mladší! Hana Gregorová a Koptík sa držia osvedčeného receptu na lásku

Štefan Margita a Hana Zagorová / Kateřina Kněžíková

Štefan Margita: Nový vzťah je v zárodku. Aj keď nechcem, všetky ženy porovnávam s Hankou

Vinczeovci.

Keď Adela príde domov, má popraté aj navarené. Viktor Vincze je otcom, ktorý zachraňuje rodinu

Štefan Margita a Hana Zagorová / Kateřina Kněžíková

Štefan Margita: Nový vzťah je v zárodku. Aj keď nechcem, všetky ženy porovnávam s Hankou

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Táňa Pauhofová.

Prísna mama právnička jej nič neodpustila. Táňa Pauhofová dnes vie, prečo si nepamätá veľkú časť detstva

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

Hana Gregorová a Ondřej Koptík sú šťastní.

Nemôžem za to, že je o 150 rokov mladší! Hana Gregorová a Koptík sa držia osvedčeného receptu na lásku

SLEDUJE NÁS 207 002 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Pani Katka sa 18 rokov sama stará o dve choré deti. Aj z toho mála, čo majú, pomáha iným

Pani Katarína z Vinodolu v okrese Nitra.
Pani Katarína z Vinodolu v okrese Nitra. — Foto: Reprofoto noviny.sk

Či vládze alebo nevládze, musí fungovať.

„Niekedy by som najradšej praštila dvermi a odišla, no viem, že by to nemalo zmysel. Tie deti ma potrebujú viac ako ja potrebujem svoj pokoj,“ povedala otvorene pre noviny.sk pani Katarína z Vinodolu v okrese Nitra, ktorá sa už 18 rokov stará o dve ťažko choré deti. Napriek náročnej životnej situácii sama pomáha tým, ktorí to potrebujú.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1228565312635827&set=a.479274434231589&locale=sk_SK

Musí fungovať

Keď sa pred 18 rokmi narodil Jakubko, lekári zistili, že trpí zriedkavou metabolickou poruchou spracovania proteínov. O dva roky neskôr sa s rovnakou diagnózou narodila aj jeho sestrička Lilianka. „Lili je dieťa, ktoré nechodí, štvornožkuje, no vie sa usmievať. Kubi aj chodí,“ opísala pre noviny.sk mama Katka, ktorá sa ako samoživiteľka stará o dve choré deti.

Tomáško s mamou Edinou.
Prečítajte si tiež: Tomáško je dieťaťom tmy, svetlo mu prináša smrť. Von môže chodiť len v špeciálnom obleku z NASA

„Či vládzete alebo nevládzete, musíte fungovať, aby sa oni mali dobre,“ povedala statočne. Lilianka aj Jakub potrebujú  vitamíny, lieky, 24-hodinovú opateru a najmä špeciálnu stravu, ktorá je finančne náročná. Len 400 gramová ryža stojí 6,50 eura a súrodencom vystačí na štyri dni.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/reel/772494159174830?locale=sk_SK

Pomôže aj pár eur

Rodine pravidelne pomáha nadácia Dobrý Anjel a bez tohto príspevku by pani Katka zaobstarala starostlivosť pre svoje deti len veľmi ťažko. Táto mama je však jedinečná...

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…