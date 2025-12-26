Starec s lopatou pomohol Kevinovi z filmu Sám doma v kľúčovej chvíli. Jeho predstaviteľ bol za rolu vďačný - Dobré noviny
Starec s lopatou pomohol Kevinovi z filmu Sám doma v kľúčovej chvíli. Jeho predstaviteľ bol za rolu vďačný
— Foto: Csfd.sk/ © 20th Century Fox

Predstaviteľ tejto nezabudnuteľnej filmovej postavy zomrel 8. júla 2011 vo veku 87 rokov.

Vianočná klasika Sám doma je počas sviatkov v takmer každej slovenskej domácnosti už akousi povinnou jazdou a bez nej si Vianoce len ťažko predstaviť. Príbeh malého Kevina, ktorého rodičia na Vianoce odcestujú preč a jeho zabudnú doma samého, pozná celý svet. Iste si však spomínate nielen na to, ako zabudnuté dieťa bráni prázdny dom pred dvoma lupičmi, ale aj na starca Marleyho, ktorého sa osemročný hrdina najprv poriadne bojí. "Zavraždil celú svoju rodinu a polovicu ľudí zo svojej štvrte," strašil starší brat malého Kevina. On mu však napokon pribehne na pomoc - aj s lopatou na sneh. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Home Alone (@homealonevibes)

Zapísal sa navždy

Predstaviteľ starého Marleyho, herec, básnik a dramatik Roberts Blossom, nepatril k veľmi obsadzovaným hercom a rola suseda McCallisterovcov patrí medzi jeho najznámejšie. Ako ešte v minulosti pre Los Angeles Times uviedla jeho dcéra Deborah, jej otec bol veľmi rád, že za túto jeho úlohu ho fanúšikovia ocenili.

Macaulay Culkin z kultového filmu Sám doma dostal svoju hviezdu na hollywoodskom Chodníku slávy.
Roberts Blossom sa narodil v roku 1924 v New Havene v Connecticute a v roku 1941 absolvoval prestížnu školu Asheville. Navštevoval tiež Harvard. Pôvodne túžil po tom byť terapeutom, napokon si to však rozmyslel, a stal sa hercom. Po prvý raz sa predstavil v nezávislom filme The Sin of Jesus z roku 1961, no vo svojom portfóliu má aj iné snímky.

Foto: Csfd.sk/ © 20th Century Fox

A hoci nepatril k príliš obsadzovaným hercom, jednou rolou sa do sŕdc divákov zapísal navždy - ako starček Marley v kultovej vianočnej komédii Sám doma z roku 1990, ktorý pribehne osemročnému Kevinovi na pomoc v boji proti nešikovným lupičom Harrymu a Marvovi.

Ľudia si ho vďaka nemu stále pamätajú

