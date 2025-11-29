Žije tak, akoby vek nič neznamenal. Osemdesiatnik Chuck Norris prezradil tajomstvo svojej vitality - Dobré noviny
Žije tak, akoby vek nič neznamenal. Osemdesiatnik Chuck Norris prezradil tajomstvo svojej vitality
Žije tak, akoby vek nič neznamenal. Osemdesiatnik Chuck Norris prezradil tajomstvo svojej vitality

— Foto: Instagram @chucknorris

Jednoduchý princíp ho drží v špičkovej forme.

Existujú ľudia, pri ktorých sa pri pohľade na ich vek zamyslíte, či to náhodou nie je omyl. Chuck Norris patrí medzi nich. Kým väčšina ľudí v jeho rokoch už zvoľňuje a hľadá skôr pokoj, on prichádza s ďalším dôkazom, že životná energia sa dá udržať oveľa dlhšie, než si zvykneme myslieť. A hoci by sa mohlo zdať, že za tým stojí výnimočná genetika alebo niečo, čo ostatní nemajú, jeho vysvetlenie je podstatne jednoduchšie, uvádza portál Men's Health.

Nezastaviteľná rutina

Chuck Norris má za sebou desaťročia v bojových umeniach aj vo svete filmu, no pohyb nikdy neprestal byť súčasťou jeho každodennej rutiny. Silové tréningy, dlhé roky strávené vyučovaním aj vlastné bojové zostavy formovali jeho telo a prístup k životu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Chuck Norris (@chucknorris)

Nedávno pripomenul, prečo je preňho dôležité pokračovať bez ohľadu na okolnosti. „Pokrok sa nemeria dokonalosťou, ale odvahou pokračovať. Stále si stanovujem nové ciele, posúvam sa vpred a volím disciplínu namiesto pohodlia. Bez ohľadu na vek, snažte sa o najlepšiu verziu samého seba,“ napísal na svojom profile na Instagrame.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Chuck Norris (@chucknorris)

Tento postoj ukázal aj v lete, keď jeho syn zverejnil video, na ktorom Chuck berie do rúk približne 140-kilogramovú činku a používa ju len ako rozcvičku na biceps. A keď o mesiac neskôr oslávil 85. narodeniny, neurobil to pri torte, ale výstupom na Mount Lassen, vrch s nadmorskou výškou viac ako 3 100 metrov.

Cvičenie s jasným cieľom

Herec s obľubou pripomína, že jeho prístup nie je žiadna zložitá veda.

