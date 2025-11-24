Niektorí žasnú, iným pripadá príliš gýčový. Zuzana Plačková prekvapila extravagantným vianočným stromčekom
Mnohých prekvapilo, čo sa na stromčeku vyníma.
December sa už nezadržateľne blíži a hoci je pre mnohých ešte príliš skoro na sviatočnú náladu, u niekoho sa už začína zvianočnievať. Výnimkou nie je ani domov Zuzany Strausz Plačkovej, ktorá nedávno prekvapila svojou výzdobou. Hoci tento štýl zopár fanúšikom vyrazil dych, Zuzana vie, že to nie je dôležité – najväčšiu radosť totiž robí jej synovi Dionkovi.
Nie jeden, ale rovno dva stromčeky
Známa influencerka sa presne mesiac pred Vianocami pýši hneď dvomi vianočnými stromčekmi, ktoré pre ňu vyzdobili odborníčky z firmy s luxusnými dekoráciami. Hlavný stromček pritom zdobia predovšetkým nápadné červené mašle, ktoré upútajú už na prvý pohľad.
„Keď sa dekorácia mení na umelecké dielo. Hlavný strom sme Zuzke tento rok nadizajnovali ako skutočný originál – od vrcholu až po poslednú vetvičku. Strom je vytvorený výhradne z mašlí a zamatových gúľ,“ vysvetlili expertky na Instagrame.
Vyzerá ako z rozprávky
To najväčšie prekvapenie však prišlo, keď sa známa Slovenka pochválila stromčekom pre syna. Ten podľa mnohých u nás nemá obdobu. „Oficiálne štartujem sezónu s Mr. Grinch. Čo poviete na Dionkov stromček? Ja som sa zamilovala,“ napísala Zuzana k fotografii na sociálnej sieti.