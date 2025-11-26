Ako klaun rozveseľuje choré detičky v nemocnici. Známi Slováci, ktorí nezištne pomahajú iným
Už roky sú nápomocní na miestach, kde je to potrebné.
Nemocnice, domovy sociálnych zariadení či útulky - angažujú sa na najrôznejších miestach. Ani známym slovenským osobnostiam totiž osud iných ľudí či nemých tvárí nie je ľahostajný a mnohé z nich už roky pomáhajú tam, kde je ich pomoc potrebná. Často to robia nezištne a neverejne. Toto sú niektorí z nich.
4. Juraj Hrčka
Známy slovenský herec, ktorého televízni diváci aktuálne vídajú v jojkárskom seriáli Nemocnica, sa už niekoľko rokov venuje rozveseľovaniu detičiek v nemocniciach ako zdravotný klaun. „V tomto prípade by sme boli radi, keby sme skončili v zmysle, že by už žiadne deti v nemocnici neboli, aby boli zdravé, to sa ale asi tak skoro nestane, takže táto práca stále kontinuálne pokračuje. Tento rok je to dokonca už dvanásty rok pre mňa, čo sa venujem Červenému nosu (Občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors prináša smiech a radosť tým, ktorí to potrebujú. Zdravotní klauni navštevujú choré deti a seniorov po celom Slovensku, pozn. red.). Budem sa snažiť pomáhať, kým budem vládať,“ prezradil Juraj Hrčka v rozhovore pre Dobré noviny ešte v roku 2023.
3. Janko Morávek
Rovnakému poslaniu ako Juraj Hrčka sa venuje aj jeho herecký kolega a bývalý partner Dominiky Morávkovej Janko Morávek. „Janko to robí dokonca ešte dlhšie ako ja. A môžem prezradiť, že sa volá Doktor Koala (úsmev). To je jeho pracovné meno (úsmev),“ prezradil v rozhovore pre Dobré noviny na svojho kolegu Juraj Hrčka s tým, že túto prácu vykonávajú viacerí, čiže sa striedajú, vždy rôzne dvojice, kto ako sa pridelí. „Ale tým, že sa poznáme aj zo školy aj z rôznych iných aktivít (s Jankom Morávkom, pozn. red.), tak veľmi rád s ním vždy ordinujem. Takže keď je dvojica Doktor Huspenina a Doktor Koala, tak myslím, že aj detskí pacienti si prídu na svoje,“ dodal ďalej s úsmevom Juraj Hrčka.