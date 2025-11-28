Dali mu posledné pomazanie a už iba čakali na smrť. David si našiel liek sám a dnes zachraňuje životy iným
Mladý lekár našiel riešenie za pár eur a prežil.
Keď má človek dvadsaťpäť rokov, väčšinou plánuje prvú kariéru, bývanie či rodinu. David Fajgenbaum, študent medicíny, však v tom čase ležal na nemocničnom lôžku, zoslabnutý, v obkľúčení najbližších – a podľa lekárov mu zostávalo len pár dní. Kňaz mu udelil posledné pomazanie a rodinu pripravovali na najhoršie. Zdalo sa, že budúci lekár svoj boj prehrá.
Namiesto toho však prišla chvíľa, ktorá natrvalo zmenila nielen jeho život, ale aj životy mnohých ďalších. Ako informuje CNN, David sa nevzdal. A to doslova. Z nemocničného lôžka sám sebe našiel ten správny liek.
Na hrane života
David Fajgenbaum študoval medicínu, no všetko sa obrátilo v momente, keď po skúškovom období zamieril na pohotovosť. „Lekár sa na mňa pozrel a povedal: David, vaša pečeň, obličky, kostná dreň, srdce a pľúca prestávajú fungovať. Musíme vás okamžite hospitalizovať," povedal pre portál Time.
Diagnóza bola zdrvujúca – vzácna Castlemanova choroba, o ktorej sa na medicíne takmer neučí. Jej priebeh bol agresívny a rýchly. Po jedenástich týždňoch sa jeho stav zhoršil natoľko, že lekári rodine oznámili, že mladík svoj boj nezvládne. Nad jeho posteľou sa skláňal kňaz a dával mu posledné pomazanie.
Ani v takej chvíli však David neprestal myslieť na to, že chce svojim životom pomáhať druhým. „Obrátil som sa na svojho otca, sestry a priateľku a povedal im, že zvyšok svojho života, nech už bude akokoľvek dlhý, venujem hľadaniu lieku, ktorý by mi mohol zachrániť život,“ spomínal pre CNN.
Lekári mu odkladali vzorky krvi
Mladý medik požiadal lekárov, aby mu uschovali vzorky krvi a tkaniva z lymfatických uzlín. Chcel ich skúmať sám. A práve tam našiel kľúč – prehliadnutú chybu imunitného systému nazývanú hyperaktivácia mTOR.
Jeho pátranie ho priviedlo k lieku sirolimus, ktorý sa roky používa na zabránenie odmietnutia transplantovaných orgánov. Domnieval sa, že by mohol pomôcť aj pri jeho ochorení. Lekári mu napokon vyšli v ústrety a liek mu predpísali. Sirolimus sa stal prelomom. A čo je neuveriteľné, ako vraví, mesačne zaň platil len približne 20 dolárov, teda približne 17 eur. Vďaka tomuto objavu sa podarilo zmeniť aj samotný protokol liečby Castlemanovej choroby.