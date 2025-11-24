Otec ho vyložil na skriňu a čakal, kým zaspieva. Spoznávate chlapca, ktorého museli brániť spolužiaci?
Bol neposedný a vymýšľal, preto rodičom nevyčíta, že občas nekompromisne zasiahli.
Je najstarší z troch bratov a keď bol ešte úplne maličký, jeho otec odišiel na základnú vojenskú službu. Mama synovi neustále recitovala, spievala alebo čítala rozprávky a láska k tomuto druhu umenia chlapca z fotografie neskôr úplne pohltila.
Raz, keď ho otec vyložil na skriňu a pohrozil mu, že ho dá dole iba v prípade, že zaspieva pesničku, nenechal sa zahanbiť. Celú rodinu asi pol hodinu zabával tancovaním, spevom aj recitovaním, a práve hovorené slovo ho dnes živí.