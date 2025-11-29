Vyrastali spolu a zladené chodili aj v civile. Speváčky z vokálnej skupiny TREND by ste dnes nespoznali - Dobré noviny
Vyrastali spolu a zladené chodili aj v civile. Speváčky z vokálnej skupiny TREND by ste dnes nespoznali
Vyrastali spolu a zladené chodili aj v civile. Speváčky z vokálnej skupiny TREND by ste dnes nespoznali

Vokálna skupina Trend. — Foto: Reprofoto YouTube - @repete8791

Keď mali spievať sólo, nariekali v šatni.

„Spomienok máme na knihu, mnohé nepublikovateľné,“ priznali pre Nový Čas legendárne speváčky vokálnej skupiny Trend. Barbora Ružová, Viera Briestenská a Anna Chvosteková chodili zladené aj v civile a hoci už roky nie sú na televíznych obrazovkách, teraz sa opäť spojili a poctivo nacvičujú skladby na špeciálnu príležitosť. Spoznali by ste ich?

Vokálna skupina Trend. Foto: Reprofoto YouTube - @repete8791

Historky z Repete

Keď televízia 24. mája 1993 odvysielala prvú časť relácie Repete, tvorcovia ostali v šoku – dosiahli čísla sledovanosti, o akých ani nesnívali. Nesmrteľné šlágre Ivana Krajíčka, Zory Kolínskej, Otta Weitera či Marcely Laiferovej aj po 32 rokoch znejú na svadbách či zábavách a texty známych skladieb poznajú celé generácie. Spomienky na Repete si uchovávajú aj dámy z vokálneho tria Trend.

Prečítajte si tiež: Manželov pochovala do jedného hrobu. Marcela Laiferová pre lásku zabudla na celý svet, no naučila sa žiť

„Nikdy nezabudneme, ako sme chodili na koncerty so Zdenkom Sychrom, ktorý mal športovú fiatku 127. Bolo to maličké autíčko, z ktorého musel vyberať zadné sedadlá, aby sme sa tam všetky tri zmestili, a sedeli sme na polystyréne. Raz dokonca pršalo a keď sme vystúpili, všetky tri sme mali komplet mokré chrbty, lebo do auta pršalo,“ smiali sa dámy v rozhovore pre Nový Čas, v ktorom prezradili, že vždy chodili zladené.

Po 32 rokoch spolu

„Najprv sme si svojpomocne zháňali, keď relácia získala na popularite, dostali sme oblečenie z televízie. Napokon sme boli už také prepojené, že aj v civile sme chodili zladené!“ smiali sa pri spomienkach Barbora, Viera a Anna, ktoré sa opäť postavia za mikrofóny. Prizvala si ich spevácka kolegyňa Marcela Laiferová, ktorá organizuje koncert svojho života a trio Trend tam podľa nej nesmie chýbať. Na sociálnych sieťach sa pochválila fotografiami a neuveríte, ako legendárne speváčky vyzerajú dnes.

