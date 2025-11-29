Vyrastali spolu a zladené chodili aj v civile. Speváčky z vokálnej skupiny TREND by ste dnes nespoznali
Keď mali spievať sólo, nariekali v šatni.
„Spomienok máme na knihu, mnohé nepublikovateľné,“ priznali pre Nový Čas legendárne speváčky vokálnej skupiny Trend. Barbora Ružová, Viera Briestenská a Anna Chvosteková chodili zladené aj v civile a hoci už roky nie sú na televíznych obrazovkách, teraz sa opäť spojili a poctivo nacvičujú skladby na špeciálnu príležitosť. Spoznali by ste ich?
Historky z Repete
Keď televízia 24. mája 1993 odvysielala prvú časť relácie Repete, tvorcovia ostali v šoku – dosiahli čísla sledovanosti, o akých ani nesnívali. Nesmrteľné šlágre Ivana Krajíčka, Zory Kolínskej, Otta Weitera či Marcely Laiferovej aj po 32 rokoch znejú na svadbách či zábavách a texty známych skladieb poznajú celé generácie. Spomienky na Repete si uchovávajú aj dámy z vokálneho tria Trend.
„Nikdy nezabudneme, ako sme chodili na koncerty so Zdenkom Sychrom, ktorý mal športovú fiatku 127. Bolo to maličké autíčko, z ktorého musel vyberať zadné sedadlá, aby sme sa tam všetky tri zmestili, a sedeli sme na polystyréne. Raz dokonca pršalo a keď sme vystúpili, všetky tri sme mali komplet mokré chrbty, lebo do auta pršalo,“ smiali sa dámy v rozhovore pre Nový Čas, v ktorom prezradili, že vždy chodili zladené.
Po 32 rokoch spolu
„Najprv sme si svojpomocne zháňali, keď relácia získala na popularite, dostali sme oblečenie z televízie. Napokon sme boli už také prepojené, že aj v civile sme chodili zladené!“ smiali sa pri spomienkach Barbora, Viera a Anna, ktoré sa opäť postavia za mikrofóny. Prizvala si ich spevácka kolegyňa Marcela Laiferová, ktorá organizuje koncert svojho života a trio Trend tam podľa nej nesmie chýbať. Na sociálnych sieťach sa pochválila fotografiami a neuveríte, ako legendárne speváčky vyzerajú dnes.