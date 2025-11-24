Keď vbehol do horiacej budovy, našiel ju celú od sadzí. Policajný šéf riskantným kúskom zachránil život - Dobré noviny
Keď vbehol do horiacej budovy, našiel ju celú od sadzí. Policajný šéf riskantným kúskom zachránil život
Keď vbehol do horiacej budovy, našiel ju celú od sadzí. Policajný šéf riskantným kúskom zachránil život

— Foto: Polícia Slovenskej republiky / Facebook Dobrovoľný hasičský zbor Pruské

Keď ostatní váhali, on konal.

Keď v jednom z rodinných domov v Ilave vypukol požiar, bolo jasné, že ide o minúty. Z okna na hornom poschodí sa valil hustý čierny dym a ľudia na ulici naznačovali, že by v dome stále mohla byť uväznená jeho obyvateľka. Martin preto zariskoval a okamžite vbehol do zadymeného priestoru. Svojím odvážnym činom zachránil ľudský život.

Vstúpil tam, kam by sa iní báli

„Ani na chvíľu nezaváhal," opísala polícia na sociálnej sieti čin riaditeľa Obvodného oddelenia PZ Ilava, ktorý bol práve mimo služby. Po informácií od istého pána Jaroslava, ktorý stál pred domom a snažil sa pomôcť, že sa v dome stále môže nachádzať osoba, sa rozhodol konať.

Na poschodí, kde bol hustý dym a nulová viditeľnosť, skutočne našiel ženu, celú od sadzí, zjavne dezorientovanú. Martin ju preto vzal a pomohol jej dostať sa von do bezpečia.

Rýchla pomoc a boj s ohňom

Krátko po tom dorazila hliadka Obvodného oddelenia PZ Ilava, ktorá si ženu prevzala, poskytla prvú pomoc a pripravila miesto pre príchod záchranárov. Keďže bola zranená, privolali posádku RZP.

