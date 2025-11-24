Dajte si Joeyho sendvič či Rachelin šalát. Kaviareň ako z kultového seriálu láka nielen fanúšikov
Ikonická kaviareň sa nachádza na Times Square.
Fanúšikovia kultového seriálu Priatelia sa dočkali. V New Yorku totiž už čoskoro otvoria kaviareň inšpirovanú slávnym seriálom o šestici kamarátov. Ako informuje magazín People, obľúbené miesto, kde sa takmer každé ráno stretávali Monica, Phoebe, Rachel, Joey, Ross a Chandler, bude pre ľudí k dispozícii už 5. decembra. Už dnes sa však môžu kochať jeho ikonickým dizajnom.
Nostalgické odkazy
Kaviareň Central Perk, ktorá sa nachádza na rohu Siedmej avenue a 47. ulice, má na starosti rovnaký kreatívny tím ako jej dvojičku v Bostone – vrátane porotcu zo šou Top Chef Toma Colicchia a architektov zo spoločnosti Glen & Co.
Pre fanúšikov obľúbeného sitkomu televízie NBC bude v podniku k dispozícii aj množstvo nostalgických odkazov. Priestor bude okrem iného vystavovať umelecké diela popového umelca Burtona Morrisa, ktorého farebné výtvory sa objavili vo viac ako 130 epizódach seriálu.
Nová prevádzka tiež odhalila dva nové originálne nápoje, ktoré budú mať premiéru pri otvorení kaviarne – ľadové matcha latté pod názvom The One with NYC Matcha a napoly limonáda a napoly ľadový zelený čaj. Tento nápoj sa volá NY Relaxi Taxi Tall Iced Cooler.