Dajte si Joeyho sendvič či Rachelin šalát. Kaviareň ako z kultového seriálu láka nielen fanúšikov - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Dajte si Joeyho sendvič či Rachelin šalát. Kaviareň ako z kultového seriálu láka nielen fanúšikov
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Žili z dávok a v dome plnom švábov. Broňa Gregušová odhalila skutočnú tvár Maria Cimarra

Jakub Jablonský a Petra Dubayová.

Keď prišla Vesna na svet, úprimne plakal. Jakub Jablonský stál pri Petre aj v jej najväčších bolestiach

VIDEO: Zadržali podvodníkov, ktorí z Popradu okrádali seniorov. Dôkazy policajtom padli takmer do náruče

Štefan Margita a Hana Zagorová / Kateřina Kněžíková

Štefan Margita: Nový vzťah je v zárodku. Aj keď nechcem, všetky ženy porovnávam s Hankou

Česká speváčka Markéta Konvičková.

Superstaristka Konvičková: V rakve chcem byť pekne oblečená. So smrťou počítam, ale nemienim sa vzdať

Márne čakajú, kedy sa mamička vráti domov. Pomôžme Vladovi a jeho deťom zvládnuť náročné obdobie

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Žili z dávok a v dome plnom švábov. Broňa Gregušová odhalila skutočnú tvár Maria Cimarra

Najväčšia vlaková katastrofa v Československu / Zábery z pietnej spomienky

Záhada zeleného svetla máta dodnes. Najväčšia vlaková katastrofa v Československu sa nemusela stať

Vladimír Weiss mladší s otcom.

Keď si vypil, vždy bol z toho problém. Vladko Weiss pri novej žene našiel to, čo nikdy nezažil

Jakub Jablonský a Petra Dubayová.

Keď prišla Vesna na svet, úprimne plakal. Jakub Jablonský stál pri Petre aj v jej najväčších bolestiach

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Žili z dávok a v dome plnom švábov. Broňa Gregušová odhalila skutočnú tvár Maria Cimarra

Vladimír Weiss mladší s otcom.

Keď si vypil, vždy bol z toho problém. Vladko Weiss pri novej žene našiel to, čo nikdy nezažil

Všimla si iskrenie a konala. Jana zachránila 30 ľudí z horiaceho autobusu, jej reakciu obdivujú aj experti

Ján Budaj ako kurič / S manželkou Annou

Kuričovi so zmijovkou na hlave už nemali čo vziať. Ján Budaj a jeho Anna prekonali aj stratu detí

Márne čakajú, kedy sa mamička vráti domov. Pomôžme Vladovi a jeho deťom zvládnuť náročné obdobie

SLEDUJE NÁS 207 034 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Dajte si Joeyho sendvič či Rachelin šalát. Kaviareň ako z kultového seriálu láka nielen fanúšikov

V New Yorku sa otvára ikonická kaviareň zo seriálu Priatelia.
V New Yorku sa otvára ikonická kaviareň zo seriálu Priatelia. — Foto: Csfd.sk/ © National Broadcasting Company (NBC), Instagram @ centralperk

Ikonická kaviareň sa nachádza na Times Square.

Fanúšikovia kultového seriálu Priatelia sa dočkali. V New Yorku totiž už čoskoro otvoria kaviareň inšpirovanú slávnym seriálom o šestici kamarátov. Ako informuje magazín People, obľúbené miesto, kde sa takmer každé ráno stretávali Monica, Phoebe, Rachel, Joey, Ross a Chandler, bude pre ľudí k dispozícii už 5. decembra. Už dnes sa však môžu kochať jeho ikonickým dizajnom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa PEOPLE Food (@peoplefood)

Nostalgické odkazy

Kaviareň Central Perk, ktorá sa nachádza na rohu Siedmej avenue a 47. ulice, má na starosti rovnaký kreatívny tím ako jej dvojičku v Bostone – vrátane porotcu zo šou Top Chef Toma Colicchia a architektov zo spoločnosti Glen & Co.

Prečítajte si tiež: Najbezpečnejšie krajiny pre sólo cestovateľky: Dámy, na týchto miestach sa budete cítiť komfortne

Pre fanúšikov obľúbeného sitkomu televízie NBC bude v podniku k dispozícii aj množstvo nostalgických odkazov. Priestor bude okrem iného vystavovať umelecké diela popového umelca Burtona Morrisa, ktorého farebné výtvory sa objavili vo viac ako 130 epizódach seriálu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Central Perk (@centralperk)

Nová prevádzka tiež odhalila dva nové originálne nápoje, ktoré budú mať premiéru pri otvorení kaviarne – ľadové matcha latté pod názvom The One with NYC Matcha a napoly limonáda a napoly ľadový zelený čaj. Tento nápoj sa volá NY Relaxi Taxi Tall Iced Cooler.

Joeyho sendvič aj Rachelin šalát

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…