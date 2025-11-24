Štefan Margita: Nový vzťah je v zárodku. Aj keď nechcem, všetky ženy porovnávam s Hankou
S manželkou sa stále rozpráva.
Keď odišla obľúbená speváčka Hana Zagorová, ostalo po nej nielen ticho na javisku, ale aj prázdne miesto v srdci jej manžela Štefana Margitu. Roky stál po boku ženy, ktorú nazýval darom z nebies, a hoci sa zdalo, že po takej láske už niet pokračovania, dnes prekvapuje otvorenosťou. Spevák opatrne hovorí o novej životnej kapitole.
Svadba po rozvode
„Štefan mi stál za to čakanie. Je to človek môjho života. Na druhú stranu viem, že sa musíte o svoj vzťah starať, aby bol v harmónii,“ hovorievala legendárna Hana Zagorová, ktorá svojho druhého manžela spoznala ako 46-ročná a zobrala si ho vraj len 22 hodín po tom, čo sa oficiálne rozviedla. Pri Štefanovi našla všetko, čo hľadala.
Obaja hovorili, že sa nikdy nehádali a tie najťažšie chvíle vždy prežívali spolu. Štefan Margita otvorene hovoril aj o momentoch, keď jeho manželka vážne ochorela a on stál po jej boku až do konca. Najhoršie podľa jeho slov bolo to, že Hana netušila, že sa blíži jej koniec.
Stále sa rozprávajú
„Naozaj s ničím nepočítala. Verila mi to. Stále riešila, čo budeme robiť, kam pôjdeme. Netušila vôbec, že sa to stane,“ opísal silné momenty pre CNN Prima News.„Ona v ťažkých chvíľach utešovala mňa. Hovorila, že to bude dobré, že už to predsa konečne musí byť lepšie,“ vravel spevák, ktorý priznal, že pred manželkou musel zahrať to najťažšie predstavenie v živote. Jej odchodom prišiel o kúsok samého seba a nevedel si predstaviť, že sa ešte niekedy zamiluje. „ S Hankou sa stále rozprávam a dúfam, že sa na mňa pozerá a chráni ma. Stále ju milujem a vždy budem,“ hovoril Štefan Margita, ktorý po troch rokoch hovorí o možnom vzťahu.
Článok pokračuje na ďalšej strane...