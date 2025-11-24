Na Katarínu si ženy s mužmi menili úlohy. Piekli sa špeciálne koláčiky, ktoré vydržia až do Vianoc
Ženy vyzývali mužov do tanca a nosili im aj dary.
Svätá Katarína patrí medzi najznámejšie svätice a okrem množstva pranostík sa s jej menom spájajú aj všakovaké zvyky. V minulosti sa v tento deň konali posledné zábavy pred adventom a vraj aj takzvané babské plesy, ktoré organizovali ženy a samy si vyberali partnera na tanec. Katarína však zároveň predstavovala aj začiatok obdobia spojeného s prípravou na rozjímanie a pokoj.
Tancovalo sa až do rána
Veľa sa pieklo, začínalo sa s prípravou vianočného pečiva, robili sa perníčky aj zázvorky a súčasne sa väčšina ľudí v tomto čase už púšťala aj veľkého upratovania, pretože na prvú adventnú nedeľu museli byť domácnosti čisté.
„V tento večer si muži a ženy prakticky vymenili svoje typické role, dokonca bývalo zvykom, že ženy pozývali mužov na pálenku, či ich obdarovali darčekmi v podobe slávnostného pečiva, sušeného ovocia alebo kvetinami. Tancovalo sa zvyčajne až do bieleho rána,“ vysvetlil na svojom webe Vedátor Samuel Kováčik.
Počas svätokatarínskeho obdobia sa navyše na niektorých miestach predávali špeciálne katarínske perníčky a popri nich nechýbalo ani jemné kysnuté pečivo či rôzne drobné koláčiky. Ak si chcete tento deň pripomenúť aj doma, inšpirovať sa môžete napríklad týmto jednoduchým a chutným receptom. Keď hotovej pochúťke odoláte, vydrží vám až do Vianoc.