Dobrý obed už nebude taký drahý. Peniaze navyše prinesie tisíckam Slovákov blížiaca sa zmena
Do peňaženiek pribudne pár eur navyše.
Koncom roka mnohí zamestnanci pocítia malú, ale príjemnú úľavu v peňaženke. Od 1. decembra 2025 sa totiž zvyšujú sumy stravného na pracovných cestách, od ktorých sa odvíja aj hodnota gastrolístkov či finančného príspevku na stravu. Ako uvádza Nový Čas, dôvodom je rast cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauráciách, ktorý presiahol päť percent.
Čo sa mení?
Stravu v práci si zamestnanci zabezpečujú rôznymi formami – cez papierové či elektronické stravovacie poukážky alebo priamo finančným príspevkom. Nárok vzniká po odpracovaní viac než štyroch hodín. Zákonník práce určuje, že minimálna hodnota gastrolístka tvorí 75 % zo sumy stravného pri pracovnej ceste trvajúcej 5 až 12 hodín.
A práve táto suma sa zvyšuje. Minimálna hodnota stravovacej poukážky vzrastie zo 6,60 eur na 6,98 eur. Ide o zákonom stanovené minimum – zamestnávatelia tak môžu poskytovať aj vyššie hodnoty podľa svojich možností.
K lepšiemu si polepšíte aj pri finančnom príspevku na stravovanie. Minimálny zákonný príspevok zamestnávateľa stúpne z 3,63 eur na 3,84 eur, maximálny zasa z 4,84 eur na 5,12 eur. Dobrou správou pre živnostníkov je, že zvýšenú sumu si budú môcť odpočítať z daňového základu. V praxi to znamená vyššie výdavky a teda možnosť zaplatiť nižšiu daň.