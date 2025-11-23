Stala sa nehoda, poďte pomôcť, zastavil ich vodič. Štvorica hrdinov rýchlym zásahom zachránila seniorku
Marek, Jozef, Adam a Tibor si zaslúžia uznanie.
Keď sa vracali z výcviku, ešte nevedeli, ako rýchlo sa pokojná situácia zmení na dramatickú. Štvorica trnavských policajtov vo chvíli, keď išlo o život zranenej seniorky, spravila správne rozhodnutie.
Ťažko zranená seniorka
Ako informuje polícia na sociálnej sieti, policajti z Pohotovostnej motorizovanej jednotky (PMJ) Marek, Jozef, Adam a Tibor sa práve vracali z plánovaného výcviku cez mesto Hlohovec. „Zrazu ich zastavil neznámy vodič, ktorý im povedal, že na neďalekej križovatke sa mala stať vážna dopravná nehoda,“ vysvetľujú strážcovia zákona.
Štvorica neváhala a za použitia majákov sa ihneď presunula na miesto, kde si všimla zranenú staršiu ženu. Tú malo zachytiť na priechode pre chodcov nákladné vozidlo, pričom pri nehode utrpela ťažké až devastačné zranenia oboch dolných končatín.
Zastavili krvácanie
Traja z policajtov preto s pomocou tzv. turniketov krvácanie zastavili, zatiaľ čo štvrtý riadil premávku, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti jeho kolegov a ani ďalších vodičov.
O zranenú seniorku sa potom postarali až do príchodu privolanej záchranky. „Ich rýchly a profesionálny zásah zabránil tragédii. Chlapci zaslúžite si uznanie a obrovské poďakovanie,“ odkazujú ich kolegovia.