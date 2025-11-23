Sama dokáže zjesť aj celú bonboniéru. Karin Haydu pozná spôsob, ako sa aj napriek tomu udrží fit
Slabosťou Karin Haydu je sladké.
Víno má veľmi rada, no nie tak, ako by ste asi čakali. Karin Haydu ho totiž nepije a zaujíma sa oň čisto zo zvedavosti. Ako prezradila pre Topky, jej vzťah k alkoholu je jednoznačný. Jednej závislosti sa však moderátorka a herečka predsa len nevyhla.
Nikdy nebola opitá
„Zaujíma ma, ako sa vyrába víno. Chodím na vinné cesty, bola som dokonca aj v Porte a behala po tých pivničkách. Zaujímam sa o to, páči sa mi to, je to proste veda – len to nepoužívam,“ vysvetlila pre Topky, ktorá si pozor dáva aj pri pečení. Ak sa v recepte nachádza nejaká alkoholová časť, vynechá ju.
Alkohol vraj nepila nikdy. „Ja od narodenia nepijem, takže som celoživotný abstinent. Neviem, čo to je byť opitá,“ vraví Karin, ktorej alkohol podľa vlastných slov nechutí a páchne. „Ani moji rodičia nepijú. Môj oco si dá raz za mesiac pivo k nedeľnému obedu a ešte pri večerných správach ho cucká,“ smeje sa.
Fičí si na inej veci
Alkohol a drogy teda pre Karin Haydu boli vždy tabu aj vďaka vplyvu jej rodičov, jednu závislosť si však predsa len našla – a zdieľa ju s mnohými ďalšími Slovákmi.