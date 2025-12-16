Kedysi premýšľal nad samovraždou. Jakubovi Švecovi v kritickej chvíli pomocnú ruku podal známy herec - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Kedysi premýšľal nad samovraždou. Jakubovi Švecovi v kritickej chvíli pomocnú ruku podal známy herec
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.

Vynikajúce linecké cesto viem aj naspamäť, vraví Jožka Zaukolcová. Pozná trik na to, aby vyšlo, ako má

VIDEO: Predavač ovocia zo Sydney odzbrojil strelca holými rukami. Ahmedovi vzdal hold aj premiér

Marika Pogány s prezidentkou Zuzanou Čaputovou.

Holokaust prežili len mama a ujo. Slovenka Marika, ktorá zahynula v Sydney, nebola ufrflanou dôchodkyňou

Evita s manželom Pawlom.

Po nevere s 20-ročnou by mu už nevedela byť dobrou manželkou. Evita má za sebou všetky školácke chyby

Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.

Vynikajúce linecké cesto viem aj naspamäť, vraví Jožka Zaukolcová. Pozná trik na to, aby vyšlo, ako má

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Soňa Valentová / Sestra Vierka a Emka

Sestričky si mysleli, že idú do sprchy, ale skončili v plyne. Soňa Valentová bola pre rodičov darom

Trnavské vianočné trhy.

Ak hľadáte útulné a autentické miesto, Trnava je to pravé. Britka naše vianočné trhy chváli v zahraničí

VIDEO: Predavač ovocia zo Sydney odzbrojil strelca holými rukami. Ahmedovi vzdal hold aj premiér

Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.

Vynikajúce linecké cesto viem aj naspamäť, vraví Jožka Zaukolcová. Pozná trik na to, aby vyšlo, ako má

Marián Čekovský.

Keď si ho Boh zavolal na koberček, skrotol. Marián Čekovský až po veľkej chybe pochopil zmysel života

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Juraj Bača a Tomáš Maštalír / S partnerkou Dominikou

​Dostal facku od života a roky preplakal. Kariéru Juraja Baču odštartovalo gesto známej Slovenky

SLEDUJE NÁS 206 952 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Kedysi premýšľal nad samovraždou. Jakubovi Švecovi v kritickej chvíli pomocnú ruku podal známy herec

— Foto: Instagram @jakub_svec

Rodák z Banskej Bystrice dodnes dokazuje, že prekročiť svoj tieň sa dá.

Dnes by to na mladého herca nik nepovedal, no aj on mal kedysi tie najtemnejšie myšlienky. Predstaviteľ zákerného Jula Šándora zo seriálu Dunaj, k vašim službám Jakub Švec na podujatí Chuť žiť opäť otvoril svoju 13. komnatu a prezradil, čo ho vytiahlo z ťažkého psychického stavu von.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Jakub Švec (@jakub_svec)

Posledná kvapka

Od strednej školy bol workoholik, ktorý prácou zaháňal aj extrémne ťažké chvíle po tom, ako mu v devätnástich rokoch zomrel otec. Mladý herec sa v tej chvíli namiesto trúchlenia vrhol do práce ešte viac, čo však reálne nedokázal uniesť a vyhorel. „Šiel som tak na 300 percent,“ uznal Jakub. „Ja si myslím, že som nesmierne húževnatý, niekedy až vražedne húževnatý a mám tendenciu nemať mieru a stalo sa mi, že som bral na svoj chrbát viac, ako je reálne možné,“ povedal úprimne.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Jakub Švec (@jakub_svec)

Poslednou kvapkou podľa jeho slov preňho bolo, keď si vzala život mladá kolegyňa Monika Potokárová, s ktorou ešte pár dní pred tragickou udalosťou hral predstavenie. „Pamätám si ten strašne nepríjemný boľavý moment, bol 25. november a zabila sa Monika Potokárová. V tom momente som si začal všímať, že niekde niekedy môže byť toto cesta k vyriešeniu vecí. A to už je hraničná myšlienka,“ uznal 26-ročný rodák z Banskej Bystrice.

Jakub Švec.
Prečítajte si tiež: V jednej chvíli sa mu rozsypal život. Jakub Švec je rád, že bezcitný Julo z Dunaja ľuďom prekáža

Krátko nato sa mu však stala ďalšia vec, ktorá ním pohla. „V tom čase nám povedala profesorka Lindovská, ktorá učí svetové divadlo, nesmierne nádherná duša, iba takú klišé vec, ktorá je ale neskutočnou pravdou. Odchádzali sme na Vianoce, tak nám želala nádherné sviatky a povedala, že: ,Nech máte akýkoľvek pocit, nech ste v akejkoľvek tme, vždy príde ráno. Vždy. To tak je. Vždy sa dá zapnúť svetlo. Vždy to tak funguje.‘ Počuť tieto slová bolo pre mňa v tom čase paralyzujúce,“ poznamenal Jakub.

Pomohol mu až obľúbený herec

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…