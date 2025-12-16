Kedysi premýšľal nad samovraždou. Jakubovi Švecovi v kritickej chvíli pomocnú ruku podal známy herec
Rodák z Banskej Bystrice dodnes dokazuje, že prekročiť svoj tieň sa dá.
Dnes by to na mladého herca nik nepovedal, no aj on mal kedysi tie najtemnejšie myšlienky. Predstaviteľ zákerného Jula Šándora zo seriálu Dunaj, k vašim službám Jakub Švec na podujatí Chuť žiť opäť otvoril svoju 13. komnatu a prezradil, čo ho vytiahlo z ťažkého psychického stavu von.
Posledná kvapka
Od strednej školy bol workoholik, ktorý prácou zaháňal aj extrémne ťažké chvíle po tom, ako mu v devätnástich rokoch zomrel otec. Mladý herec sa v tej chvíli namiesto trúchlenia vrhol do práce ešte viac, čo však reálne nedokázal uniesť a vyhorel. „Šiel som tak na 300 percent,“ uznal Jakub. „Ja si myslím, že som nesmierne húževnatý, niekedy až vražedne húževnatý a mám tendenciu nemať mieru a stalo sa mi, že som bral na svoj chrbát viac, ako je reálne možné,“ povedal úprimne.
Poslednou kvapkou podľa jeho slov preňho bolo, keď si vzala život mladá kolegyňa Monika Potokárová, s ktorou ešte pár dní pred tragickou udalosťou hral predstavenie. „Pamätám si ten strašne nepríjemný boľavý moment, bol 25. november a zabila sa Monika Potokárová. V tom momente som si začal všímať, že niekde niekedy môže byť toto cesta k vyriešeniu vecí. A to už je hraničná myšlienka,“ uznal 26-ročný rodák z Banskej Bystrice.
Krátko nato sa mu však stala ďalšia vec, ktorá ním pohla. „V tom čase nám povedala profesorka Lindovská, ktorá učí svetové divadlo, nesmierne nádherná duša, iba takú klišé vec, ktorá je ale neskutočnou pravdou. Odchádzali sme na Vianoce, tak nám želala nádherné sviatky a povedala, že: ,Nech máte akýkoľvek pocit, nech ste v akejkoľvek tme, vždy príde ráno. Vždy. To tak je. Vždy sa dá zapnúť svetlo. Vždy to tak funguje.‘ Počuť tieto slová bolo pre mňa v tom čase paralyzujúce,“ poznamenal Jakub.