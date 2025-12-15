Jedlo škrečkovala v ústach, aby ho mohla vypľuť. Monika Hilmerová sa s ním postupne musela skamarátiť
Dnes má už herečka k jedeniu celkom iný vzťah, miluje varenie a pri hrncoch stojí, aj keď nemusí.
Dnes miluje varenie a pri hrncoch stojí, aj keď nemusí. Málokto však vie, že Monika Hilmerová nemala vždy k jedlu a prijímaniu potravy taký pozitívny vzťah. Herečka doma dnes pripravuje najrôznejšie jedlá, a tak jej rodina prichádza do kontaktu s veľkým množstvom najrôznejších surovín. Svoje deti však nič jesť nenúti a má na to pádny dôvod. Kedysi totiž trpela chorobným nechutenstvom.
Mala krásne detstvo, ale...
„V detstve som trpela poruchou príjmu potravy. Mala som chorobné nechutenstvo. Preto keď počujem výraz ‚prieberčivý‘, dávam si to do úvodzoviek a napadne mi, či je to skutočne prieberčivosť. U niekoho možno áno, možno je rozmaznaný, ale možno u niekoho to je o tom, že niektoré veci nevie a nedokáže zjesť a je pod tlakom okolia, že ich jesť treba,“ povedala herečka pre časopis Varecha.
„Ako dieťa som to tak vnímala. Mala som krásne detstvo, ale ten nesmierny nátlak na to, že mám jesť, si doteraz pamätám,“ dodala Hilmerová. „Ani zďaleka u nás nehrozilo, že by tanier po mne zostal prázdny a naši s tým ani nerátali, pretože chorobné nechutenstvo znamená, že nechcete jesť vôbec,“ vysvetlila.
Jedenie bolo týranie
Známa Slovenka kvôli tomu skončila dokonca na liečení.