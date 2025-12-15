Jedlo škrečkovala v ústach, aby ho mohla vypľuť. Monika Hilmerová sa s ním postupne musela skamarátiť - Dobré noviny
Jedlo škrečkovala v ústach, aby ho mohla vypľuť. Monika Hilmerová sa s ním postupne musela skamarátiť
Jedlo škrečkovala v ústach, aby ho mohla vypľuť. Monika Hilmerová sa s ním postupne musela skamarátiť

Dnes má už herečka k jedeniu celkom iný vzťah, miluje varenie a pri hrncoch stojí, aj keď nemusí.

Dnes miluje varenie a pri hrncoch stojí, aj keď nemusí. Málokto však vie, že Monika Hilmerová nemala vždy k jedlu a prijímaniu potravy taký pozitívny vzťah. Herečka doma dnes pripravuje najrôznejšie jedlá, a tak jej rodina prichádza do kontaktu s veľkým množstvom najrôznejších surovín. Svoje deti však nič jesť nenúti a má na to pádny dôvod. Kedysi totiž trpela chorobným nechutenstvom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Monika Hilmerová official (@hilmerovamonika)

Mala krásne detstvo, ale...

„V detstve som trpela poruchou príjmu potravy. Mala som chorobné nechutenstvo. Preto keď počujem výraz ‚prieberčivý', dávam si to do úvodzoviek a napadne mi, či je to skutočne prieberčivosť. U niekoho možno áno, možno je rozmaznaný, ale možno u niekoho to je o tom, že niektoré veci nevie a nedokáže zjesť a je pod tlakom okolia, že ich jesť treba," povedala herečka pre časopis Varecha.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Monika Hilmerová official (@hilmerovamonika)

„Ako dieťa som to tak vnímala. Mala som krásne detstvo, ale ten nesmierny nátlak na to, že mám jesť, si doteraz pamätám,“ dodala Hilmerová. „Ani zďaleka u nás nehrozilo, že by tanier po mne zostal prázdny a naši s tým ani nerátali, pretože chorobné nechutenstvo znamená, že nechcete jesť vôbec,“ vysvetlila.

Jedenie bolo týranie

Známa Slovenka kvôli tomu skončila dokonca na liečení.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

