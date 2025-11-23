Chcete rýchlo vyčistiť auto od snehu a mrazu? Odborník vám poradí, toto určite nerobte - Dobré noviny
Chcete rýchlo vyčistiť auto od snehu a mrazu? Odborník vám poradí, toto určite nerobte
Chcete rýchlo vyčistiť auto od snehu a mrazu? Odborník vám poradí, toto určite nerobte

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. — Foto: freepik @kaboompics, gpointstudio

Ako si poradiť so zasneženým či zamrznutým autom?

Poznáte to možno aj vy. Zima so sebou prináša aj jednu mimoriadne otravnú vec – zamrznuté alebo zasnežené auto, keď ráno potrebujete ísť do práce a ráta sa každá minúta. Motoristický novinár Alexander Štefuca preto pre tvnoviny.sk prezradil typy, ako dokážete svoje vozidlo očistiť rýchlo a precízne.

Čím by začal?

Ako upozorňuje, vodiči zabúdajú hlavne na sneh na streche auta. „Tým by som mal začať, pretože ak ho tam nechám, pri ďalšom brzdení sa môže skĺznuť na čelné okno,“ vysvetlil Alexander Štefuca, podľa ktorého je dôležité venovať sa aj bočným oknám, aby sme vedeli dávať prednosť, a zadnému oknu.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: unsplash @Dan Senior

Auto si vieme vykúriť a celý proces trochu urýchliť, mali by sme však byť ohľaduplní. „Ak to trvá dve, tri, štyri alebo päť minút, auto sa naštartovať dá aj z ekologického hľadiska,“ myslí si novinár, ktorý následne radí použiť chémiu. Tá pôsobí rýchlo a už po pár sekúnd z okna steká roztopený sneh či ľad.

Jednu vec určite nerobte

Zabudnúť by sme nemali na mechanické pomôcky, ako je napríklad škrabka či teleskopická metlička v prípade väčších áut. „Mám auto za desaťtisíce eur, no investovať desať alebo 20 eur do zimnej výbavy je malá cena za bezpečnosť,“ konštatuje Alexander Štefuca.

Jednu vec však nerobte. Na čelné sklo určite nepatrí teplá či horúca voda. „Čo sa týka polievania skla teplou, nedajbože horúcou vodou – to je úplne zakázané. Sklo sa tak rýchlo zahrieva, že môže prasknúť,“ rázne vraví motoristický novinár.

Prečítajte si tiež: FOTO: Takú nádielku si mnohí nepamätajú roky. Na Slovensku úradovala Perinbaba a ešte neskončila

