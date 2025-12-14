Silným človekom je hlavne vďaka jej podpore. Milan Ondrík v živote vďačí za veľa najmä jednej žene
Známy herec a jeho manželka tvoria pár už dlhé roky.
Svoju manželku spoznal na vysokej škole počas štúdia herectva, hoci spočiatku jej Milan Ondrík sympatický nebol. Ako sa však hovorí, život mieni, láska mení. Umelec si svoje súkromie chráni a často o manželke a deťoch nerozpráva. Pre portál Diva.sk však urobil výnimku a prezradil, ako zvykne jeho Zuzka reagovať na to, keď Milan v médiách komentuje súčasné dianie na Slovensku.
Namyslený frajerik
Milan Ondrík stretol o štyri roky staršiu herečku Zuzanu Moravcovú na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, keď do hlavného mesta prišiel študovať. Keď on na škole začínal, ona už štúdium pomaly končila. Aj keď sa registrovali, zblížili sa až v divadle Andreja Bagara, kde hrali v inscenácii Tri sestry.
Dohromady sa dali na divadelnom sústredení v Budmerickom kaštieli. „Zdal sa mi namyslený frajerik a nebol mi sympatický. Vážnejšie sme sa však zhovárali až v Budmericiach pri skúšaní hry Tri sestry. Tam z ničoho nič preskočila veľká iskra,“ spomínala Zuzana Moravcová v rozhovore pre denník SME.
Čo na to manželka?
Dnes tvoria dlhoročný pár a vychovávajú spolu tri deti. Na rozdiel od svojho manžela sa ale Zuzka herectvu venuje menej a svoj čas, najmä pre Milanovu zaneprázdnenosť, venuje starostlivosti o rodinu a výchove ratolestí.