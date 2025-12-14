Silným človekom je hlavne vďaka jej podpore. Milan Ondrík v živote vďačí za veľa najmä jednej žene - Dobré noviny
Silným človekom je hlavne vďaka jej podpore. Milan Ondrík v živote vďačí za veľa najmä jednej žene
Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.

Vynikajúce linecké cesto viem aj naspamäť, vraví Jožka Zaukolcová. Pozná trik na to, aby vyšlo, ako má

Soňa Valentová / Sestra Vierka a Emka

Sestričky si mysleli, že idú do sprchy, ale skončili v plyne. Soňa Valentová bola pre rodičov darom

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Silným človekom je hlavne vďaka jej podpore. Milan Ondrík v živote vďačí za veľa najmä jednej žene

Milan Ondrík s rodinou
Milan Ondrík s rodinou — Foto: Instagram @milan_ondrik_official, Profimedia.sk

Známy herec a jeho manželka tvoria pár už dlhé roky.

Svoju manželku spoznal na vysokej škole počas štúdia herectva, hoci spočiatku jej Milan Ondrík sympatický nebol. Ako sa však hovorí, život mieni, láska mení. Umelec si svoje súkromie chráni a často o manželke a deťoch nerozpráva. Pre portál Diva.sk však urobil výnimku a prezradil, ako zvykne jeho Zuzka reagovať na to, keď Milan v médiách komentuje súčasné dianie na Slovensku.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/ondrikmilan/photos/a.275502398856/10153092638278857/?type=3&ref=embed_post

Namyslený frajerik

Milan Ondrík stretol o štyri roky staršiu herečku Zuzanu Moravcovú na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, keď do hlavného mesta prišiel študovať. Keď on na škole začínal, ona už štúdium pomaly končila. Aj keď sa registrovali, zblížili sa až v divadle Andreja Bagara, kde hrali v inscenácii Tri sestry.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/ondrikmilan/photos/a.275502398856/10153597320143857/?type=3&ref=embed_post

Dohromady sa dali na divadelnom sústredení v Budmerickom kaštieli. „Zdal sa mi namyslený frajerik a nebol mi sympatický. Vážnejšie sme sa však zhovárali až v Budmericiach pri skúšaní hry Tri sestry. Tam z ničoho nič preskočila veľká iskra,“ spomínala Zuzana Moravcová v rozhovore pre denník SME.

Čo na to manželka?

Dnes tvoria dlhoročný pár a vychovávajú spolu tri deti. Na rozdiel od svojho manžela sa ale Zuzka herectvu venuje menej a svoj čas, najmä pre Milanovu zaneprázdnenosť, venuje starostlivosti o rodinu a výchove ratolestí.

