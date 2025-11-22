VIDEO: Zadržali podvodníkov, ktorí z Popradu okrádali seniorov. Dôkazy policajtom padli takmer do náruče
Rozbili podozrivé call centrum.
Klepli po prstoch tým, ktorí cielili na najzraniteľnejších. Slovenská polícia sa v piatok pochválila veľkým úspechom. V spolupráci s nemeckými kolegami totiž rozbili skupinu podvodníkov, ktorí podvodnými telefonátmi oberali seniorov o tisíce eur. A dôkazy im padli priamo do náručia.
Šokové telefonáty
Ako priblížili strážcovia zákona na sociálnej sieti, vyšetrovatelia identifikovali podozrivé „call centrum“ v Poprade a v krátkom čase následne zdokumentovali približne tisícku podvodných hovorov do Nemecka. Išlo o podvodníkov, ktorí sa zameriavali na tzv. šokové telefonáty.
„Touto metódou páchatelia, najmä starších ľudí, zastrašovali vymyslenými legendami o núdzi ich príbuzných a nútili ich, aby uskutočnili ‚na ich záchranu‘ vysoké finančné platby,“ opisujú policajti, pričom vďaka ich zásahu sa podarilo zabrániť viacerým prevodom peňazí. Do prípadu sa zapojil aj Europol a polícia včas varovala ohrozené osoby v niekoľkých spolkových krajinách Nemecka.
Dôkazov sa pokúsili zbaviť
Dňa 14. novembra potom v Poprade prebehla koordinovaná domová prehliadka, pri ktorej zadržali 8 podozrivých osôb (3 Nemcov a 5 Poliakov): „Pri zásahu sa podarilo zaistiť notebooky, mobilné telefóny, SIM karty a ďalšie dôkazy, aj napriek pokusom o ich znehodnotenie.“ To sa pokúsili urobiť ako z filmu – telefóny vyhodili von z okna priamo policajtom pod nohy.
Polícia na záver vyzýva verejnosť, aby bola obozretná pri telefonátoch s naliehavými požiadavkami na poskytnutie financií. „Nepodliehajte nátlaku, nech hlas v telefóne znie akokoľvek naliehavo. Zložte telefón a okamžite situáciu preverte volaním na tiesňové číslo 158,“ uzatvára.