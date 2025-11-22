Celý čas trpela a plakala, ale vyhovovalo jej to. Gabiku Marcinkovú prvá veľka rola naučila základnú vec
Zistila, že natáčanie sú krv, pot a slzy.
„Po jednom kastingu si pán režisér povedal, že to so mnou skúsi." Takto sa Gabika Marcinková v šou 7 pádů Honzy Dědka rozpamätávala na svoju prvú veľkú hereckú rolu, ktorú dostala od legendárneho režiséra Jiřího Krejčíka. Ten bol známy aj tým, že spolupráca s ním nebola jednoduchá a na pľaci sa správal naozaj svojsky. To však vtedy mladá herečka nevedela – a na nakrúcanie má naozaj zaujímavé spomienky.
Neľahký začiatok
Svoju prvú rolu dostala ešte skôr, ako vôbec začala študovať na Vysokej škole múzických umení. „Úvod bol taký, že by ma chcel vidieť nejaký režisér v Prahe, ešte v čase, keď som bol len prijatá na VŠMU a zatiaľ som nenastúpila,“ povedala Gabika Marcinková, ktorá išla vlakom do Prahy, kde si ju Jiří Krejčík vybral do filmu Osudové peníze.
S humorom hovorí, že súčasne študovala VŠMU a Vysokú školu filmového herectva u režiséra Krejčíka, kde to naozaj nebolo jednoduché. „Herci odchádzali z pľacu s kŕčovitým úsmevom, že ‚mne to neprekáža, že som bol takto ponížený.‘ Dievčatá už otvorene plakali," spomína známa herečka.
Naučil ju základnú vec
U nej to však bolo predsa len trochu iné. „Ja som plakala, ale preto, že moja postava preplakala celý film, pretože ho pretrpela. Takže mi to vlastne vyhovovalo, keď som videla celú tú depresívnu atmosféru. Veľa som sa naučila,“ konštatuje s úsmevom, hoci uznáva, že dnes by sa režisérove správanie asi nenazvalo temperamentom.