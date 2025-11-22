FOTO: Takú nádielku si mnohí nepamätajú roky. Na Slovensku úradovala Perinbaba a ešte neskončila
Perinbaba opäť úradovala.
Aj v sobotu sa veľká časť Slovenska zobudila do bieleho rána, ktoré okrem mnohých komplikácií prináša aj nádherné výhľady. A ako informuje portál iMeteo.sk, každou hodinou sa ochladzuje a pred sebou tak máme nielen zasnežený, ale aj mrazivý víkend. Pozrite sa, ako to vyzerá na mnohých miestach krajiny a na čo by sme sa ešte mali pripraviť.
Poriadna nádielka
Slovenskom sa v piatok večer a v noci prehnala druhá vlna sneženia. Výška snehovej pokrývky tak dosahuje od 15 do 30 centimetrov snehu a ako prví boli jej adresátmi na strednom Slovensku. Momentálne je však najviac snehu na východe našej krajiny.
Takéto počasie spôsobilo aj výpadky prúdu na desiatkach odberných miest. „Bez prúdu sú napríklad v okolí Bardejova, Svidníka, Medzilaboriec, Hanušoviec nad Topľou, Krompách, Margecian až po Nálepkovo a Smolník. Výpadok hlási aj Košická časť Džungľa či Košické Oľšany,“ približuje iMeteo.sk.
Situácia sa ešte zmení
Sneženie podľa portálu už aj na východe takmer ustalo a počas dňa to má byť pokojnejšie, čo hrá do karát najmä tým, ktorí si chcú snehovú pokrývku poriadne užiť. Mnohí vraj spomínajú, že takúto nádielku zažili naposledy pred tromi rokmi. Ale pozor, situácia sa ešte zmení.