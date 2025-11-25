Keď uvaril kapustnicu, každý z nej vracal. Milanovi Lasicovi išla jedna činnosť prekvapivo oveľa lepšie - Dobré noviny
Keď uvaril kapustnicu, každý z nej vracal. Milanovi Lasicovi išla jedna činnosť prekvapivo oveľa lepšie
Štefan Margita a Hana Zagorová / Kateřina Kněžíková

Štefan Margita: Nový vzťah je v zárodku. Aj keď nechcem, všetky ženy porovnávam s Hankou

Táňa Pauhofová.

Prísna mama právnička jej nič neodpustila. Táňa Pauhofová dnes vie, prečo si nepamätá veľkú časť detstva

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Žili z dávok a v dome plnom švábov. Broňa Gregušová odhalila skutočnú tvár Maria Cimarra

Keď uvaril kapustnicu, každý z nej vracal. Milanovi Lasicovi išla jedna činnosť prekvapivo oveľa lepšie

— Foto: Facebook - Milan Lasica, Instagram - hana_lasicova

Táto Nemka sa o mňa postará, povedal si, keď stretol svoju ženu.

Keď sa mu doma nechcelo niečo robiť, vyhováral sa, že muž s jeho výškou musí veľa ležať. „Celý život rád hliviem,“ smial sa Milan Lasica, ktorého v marci in memoriam uviedli do Siene slávy STVR. Zaspomínať si naňho prišli blízki priatelia, ale aj manželka Magda Vášáryová a dcéra Hanka, ktoré prezradili, aký bol Milan Lasica v súkromí.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/stvr.officialpage/posts/pfbid02RUhbF23Xk3drhZM6D3ZnyQf415ekaNavQtbKxWPvDrwKJqofMzAQfeRzM7c7vdCgl

Chlap zo starej školy

„Povedal by som, že keď ho niekto nepozná, tak by si na prvý pohľad myslel, že je taký ušľachtilý distingvovaný džentlmen s jemným humorom. Keď ho však človek spoznal viac, tak to bol divoký, roztomilý a často šibalský džentlmen. Rád sa smial a rád rozdával smiech. Ten distingvovaný džentlmen sa pomaly menil na také čertisko,“ prezradil Bolek Polívka v Sieni slávy, kde sa o Lasicovi jeho najbližší zverili so všeličím. Jeho manželka Magda Vášáryová priznala, že bol „typickým chlapom zo starej školy“.

Milan Lasica a Hana Lasicová.
Prečítajte si tiež: Všetkých zabával, ale doma bol úplne iný. Milan Lasica za svojím humorom skrýval hlboké trápenie

Lasica vraj zásadne nevaril a doma nič neopravoval, pretože keď sa do niečoho pustil, skončilo to tragédiou. „Pamätám si, že raz varil kapustnicu. Celá rodina sme vracali asi tri dni. On nie, lebo si z nej nedal,“ smiala sa dcéra Hana. Magda Vášáryová už niekoľkokrát vysvetlila, že si manžela jednoducho rozmaznala. „Myslím, že keď sa na mňa tak díval, veď ma poznal od 13 rokov, asi si povedal, táto Nemka sa o mňa postará,“ hovorila kedysi pre Plusku. Rovnaký vzťah ako k vareniu mal aj k manuálnym prácam.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4305460346154481&set=gm.946945212760840&type=3&ref=embed_post

Jedna vec mu išla

„Ja keď som videla, že berie nejaké kladivo, prípadne pílku do ruky... Raz, jediný raz som kúpila ostrý nôž – ešte v ten večer som ho viezla na Kramáre, lebo si odfakol kúsok prsta. Takže nie, nie, nie, to Milan nemohol robiť,“ zasmiala sa Vášáryová, zároveň však prezradila, že boli veci, ktoré jej muž vedel robiť lepšie ako ona a hoci nevedel dať najavo emócie, svoje tri ženy vedel perfektne rozmaznávať.

