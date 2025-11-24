Manželia z Prešova so štyrmi deťmi precestovali polovicu sveta. Janka a Robo vidia, aký to má na ne dopad - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Manželia z Prešova so štyrmi deťmi precestovali polovicu sveta. Janka a Robo vidia, aký to má na ne dopad
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Žili z dávok a v dome plnom švábov. Broňa Gregušová odhalila skutočnú tvár Maria Cimarra

Jakub Jablonský a Petra Dubayová.

Keď prišla Vesna na svet, úprimne plakal. Jakub Jablonský stál pri Petre aj v jej najväčších bolestiach

VIDEO: Zadržali podvodníkov, ktorí z Popradu okrádali seniorov. Dôkazy policajtom padli takmer do náruče

Štefan Margita a Hana Zagorová / Kateřina Kněžíková

Štefan Margita: Nový vzťah je v zárodku. Aj keď nechcem, všetky ženy porovnávam s Hankou

Česká speváčka Markéta Konvičková.

Superstaristka Konvičková: V rakve chcem byť pekne oblečená. So smrťou počítam, ale nemienim sa vzdať

Márne čakajú, kedy sa mamička vráti domov. Pomôžme Vladovi a jeho deťom zvládnuť náročné obdobie

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Žili z dávok a v dome plnom švábov. Broňa Gregušová odhalila skutočnú tvár Maria Cimarra

Najväčšia vlaková katastrofa v Československu / Zábery z pietnej spomienky

Záhada zeleného svetla máta dodnes. Najväčšia vlaková katastrofa v Československu sa nemusela stať

Vladimír Weiss mladší s otcom.

Keď si vypil, vždy bol z toho problém. Vladko Weiss pri novej žene našiel to, čo nikdy nezažil

Jakub Jablonský a Petra Dubayová.

Keď prišla Vesna na svet, úprimne plakal. Jakub Jablonský stál pri Petre aj v jej najväčších bolestiach

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Žili z dávok a v dome plnom švábov. Broňa Gregušová odhalila skutočnú tvár Maria Cimarra

Vladimír Weiss mladší s otcom.

Keď si vypil, vždy bol z toho problém. Vladko Weiss pri novej žene našiel to, čo nikdy nezažil

Všimla si iskrenie a konala. Jana zachránila 30 ľudí z horiaceho autobusu, jej reakciu obdivujú aj experti

Ján Budaj ako kurič / S manželkou Annou

Kuričovi so zmijovkou na hlave už nemali čo vziať. Ján Budaj a jeho Anna prekonali aj stratu detí

Márne čakajú, kedy sa mamička vráti domov. Pomôžme Vladovi a jeho deťom zvládnuť náročné obdobie

SLEDUJE NÁS 207 034 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Manželia z Prešova so štyrmi deťmi precestovali polovicu sveta. Janka a Robo vidia, aký to má na ne dopad

Hajdukovci vo svete.
Hajdukovci vo svete. — Foto: Instagram/janka.hajduk_posvete

Ich prvorodená dcérka doteraz navštívila vyše 24 krajín.

Niektoré veci odkladáme roky a hovoríme si, že to spravíme, až bude vhodný čas. Janka a Robo Hajdukovci však pochopili, že ten správny čas nemusí prísť nikdy a zobrali život do vlastných rúk. Napriek tomu, že majú štyri maličké deti vo veku do šiestich rokov, rozhodli sa splniť si sen a cestovať po svete. Dobrodružný pár z Prešova nechcel, aby tie najkrajšie roky strávili zahltení v kolotoči povinností. „V zásade je jedno, aký máme aktuálny počet detí. Teraz nám ten predošlý vždy pripadá easy,“ smejú sa manželia, ktorí sú pre mnohých inšpiráciou.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Travel Family (@janka.hajduk_posvete)

Manžel ako narodeninový darček

Janka a svetobežník Robo sa prvýkrát stretli na jej narodeninovej oslave. „Dá sa povedať, že manžel bol môj narodeninový darček,“ zasmiala sa v rozhovore pre portál Akčné ženy. Dohromady sa nakoniec dali na Kube, kde 11 dní cestovali po celom ostrove. Práve takéto ozajstné cestovanie, keď sa ocitli v rôznych nepredvídateľných situáciách a diskomforte, vraj odhalilo ich skutočné povahy a potenciál ich vzťahu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Travel Family (@janka.hajduk_posvete)

„Manžel je jednoznačne akčnejší typ, no mne netreba veľa a rada sa pridám. Presne tak to bolo aj so spomínanou Kubou,“ prezradila Janka, ktorú Robo požiadal o ruku na čarovnom súostroví Tonga. To vybral preto, že je na opačnom konci sveta ako ich rodné mesto. Mladých Prešovčanov neodradilo od cestovania ani to, že majú deti. Janka vždy chcela tri, Robo dve a nakoniec to vyšlo tak, že majú štyri.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Travel Family (@janka.hajduk_posvete)

Dvojičky ich prekvapili

„Medzi mnou a sestrou je dvojročný rozdiel a my sme si to nevedeli vynachváliť. Takéto najlepšie kamarátstvo na celý život, ako mám so sestrou, som chcela dopriať aj ja svojim deťom. Nechceli sme mať teda priveľký vekový rozdiel. Ale áno. To, že naše tretie dieťa budú dvojičky, nás celkom prekvapilo,“ zasmiala sa Janka. Keď sa im narodila prvá dcéra Johanka, s manželom si povedali, že na cestovanie nezanevrú.

Mária Čírová s deťmi / Ilustračná fotografia
Prečítajte si tiež: Vraj je najprísnejšou mamou na Slovensku. Mária Čírová má pravidlo, vďaka ktorému jej deti odložia mobil

Aj vďaka tomuto rozhodnutiu ich prvorodená dcérka doteraz navštívila viac ako 20 krajín. „Nechceli sme, aby nám jedny z najkrajších spoločných chvíľ len tak zbehli v kolotoči povinností,“ vysvetlila štvornásobná mama a ponúka tipy pre tie rodiny, ktoré by aj radi cestovali, no boja sa.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…