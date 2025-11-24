Manželia z Prešova so štyrmi deťmi precestovali polovicu sveta. Janka a Robo vidia, aký to má na ne dopad
Ich prvorodená dcérka doteraz navštívila vyše 24 krajín.
Niektoré veci odkladáme roky a hovoríme si, že to spravíme, až bude vhodný čas. Janka a Robo Hajdukovci však pochopili, že ten správny čas nemusí prísť nikdy a zobrali život do vlastných rúk. Napriek tomu, že majú štyri maličké deti vo veku do šiestich rokov, rozhodli sa splniť si sen a cestovať po svete. Dobrodružný pár z Prešova nechcel, aby tie najkrajšie roky strávili zahltení v kolotoči povinností. „V zásade je jedno, aký máme aktuálny počet detí. Teraz nám ten predošlý vždy pripadá easy,“ smejú sa manželia, ktorí sú pre mnohých inšpiráciou.
Manžel ako narodeninový darček
Janka a svetobežník Robo sa prvýkrát stretli na jej narodeninovej oslave. „Dá sa povedať, že manžel bol môj narodeninový darček,“ zasmiala sa v rozhovore pre portál Akčné ženy. Dohromady sa nakoniec dali na Kube, kde 11 dní cestovali po celom ostrove. Práve takéto ozajstné cestovanie, keď sa ocitli v rôznych nepredvídateľných situáciách a diskomforte, vraj odhalilo ich skutočné povahy a potenciál ich vzťahu.
„Manžel je jednoznačne akčnejší typ, no mne netreba veľa a rada sa pridám. Presne tak to bolo aj so spomínanou Kubou,“ prezradila Janka, ktorú Robo požiadal o ruku na čarovnom súostroví Tonga. To vybral preto, že je na opačnom konci sveta ako ich rodné mesto. Mladých Prešovčanov neodradilo od cestovania ani to, že majú deti. Janka vždy chcela tri, Robo dve a nakoniec to vyšlo tak, že majú štyri.
Dvojičky ich prekvapili
„Medzi mnou a sestrou je dvojročný rozdiel a my sme si to nevedeli vynachváliť. Takéto najlepšie kamarátstvo na celý život, ako mám so sestrou, som chcela dopriať aj ja svojim deťom. Nechceli sme mať teda priveľký vekový rozdiel. Ale áno. To, že naše tretie dieťa budú dvojičky, nás celkom prekvapilo,“ zasmiala sa Janka. Keď sa im narodila prvá dcéra Johanka, s manželom si povedali, že na cestovanie nezanevrú.
Aj vďaka tomuto rozhodnutiu ich prvorodená dcérka doteraz navštívila viac ako 20 krajín. „Nechceli sme, aby nám jedny z najkrajších spoločných chvíľ len tak zbehli v kolotoči povinností,“ vysvetlila štvornásobná mama a ponúka tipy pre tie rodiny, ktoré by aj radi cestovali, no boja sa.