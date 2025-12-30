Takto sa robí kapustnica u Zuzany Vačkovej. Nezabúda na vlastnoručne nazbierané hríby a kyslú smotanu - Dobré noviny
Dobré noviny
Takto sa robí kapustnica u Zuzany Vačkovej. Nezabúda na vlastnoručne nazbierané hríby a kyslú smotanu
Takto sa robí kapustnica u Zuzany Vačkovej. Nezabúda na vlastnoručne nazbierané hríby a kyslú smotanu

Zuzana Vačková a jej kapustnica.
Zuzana Vačková a jej kapustnica. — Foto: Instagram/zuzanavackova

Ak by si mala vybrať jedinú vianočnú pochúťku, ktorú by mohla jesť stále dookola, bol by to koláč štedrák.

Miluje krásne veci a pred Vianocami vždy so značným predstihom vyzdobí celý dom. Herečka Zuzana Vačková, ktorá je známa aj svojím nekonečným optimizmom, priznáva, že u nej sa sviatočná atmosféra nezaobíde bez toho, aby všetko svietilo a blikalo. Dotvára ju pritom aj vôňa čerstvého vianočného pečiva šíriaca sa z kuchyne.

Je najradšej, keď sa pri stole tlačia

„Ja vypekám už pomerne dlho, aj od kamarátok, ktoré robia rôzne charitatívne koláčové projekty, aj odtiaľ mám kopec všelijakých sladkostí. U nás je to také vianočné už dlho. Mám rada klasiku, takže vianočné menu je u nás normálne kapor a šalát,“ vyrozprávala známa herečka v rozhovore pre portál Vidadu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Zuzana Vackova (@zuzanavackova)

Vraví, že ako matka je najšťastnejšia vtedy, keď sa pri sviatočnom stole všetci blízki doslova tlačia a ak by si mala zo všetkých vianočných pochúťok vybrať jedinú, bola by to koláč štedrák. Keďže svojimi tipmi z kuchyne pravidelne inšpiruje aj na sociálnych sieťach, pridala tiež recept na tradičnú kapustnicu, ktorá v tomto období príjemne zahreje.

Vladislav Müller / Ilustračné foto.
Prečítajte si tiež: Vychýrená rodinná kapustnica Vlada Müllera je dodnes hitom. Prevoňajte ju už na začiatku varenia

„Takto robíme kapustnicu u nás. Ja si do nej veľmi rada dávam aj jednu malú lyžičku kyslej smotany. Pridávam aj hríby. Vlastnoručne nazbierané,“ povedala obľúbená herečka k svojmu receptu.

Kapustnica podľa Zuzany Vačkovej:

