Takto sa robí kapustnica u Zuzany Vačkovej. Nezabúda na vlastnoručne nazbierané hríby a kyslú smotanu
Ak by si mala vybrať jedinú vianočnú pochúťku, ktorú by mohla jesť stále dookola, bol by to koláč štedrák.
Miluje krásne veci a pred Vianocami vždy so značným predstihom vyzdobí celý dom. Herečka Zuzana Vačková, ktorá je známa aj svojím nekonečným optimizmom, priznáva, že u nej sa sviatočná atmosféra nezaobíde bez toho, aby všetko svietilo a blikalo. Dotvára ju pritom aj vôňa čerstvého vianočného pečiva šíriaca sa z kuchyne.
Je najradšej, keď sa pri stole tlačia
„Ja vypekám už pomerne dlho, aj od kamarátok, ktoré robia rôzne charitatívne koláčové projekty, aj odtiaľ mám kopec všelijakých sladkostí. U nás je to také vianočné už dlho. Mám rada klasiku, takže vianočné menu je u nás normálne kapor a šalát,“ vyrozprávala známa herečka v rozhovore pre portál Vidadu.
Vraví, že ako matka je najšťastnejšia vtedy, keď sa pri sviatočnom stole všetci blízki doslova tlačia a ak by si mala zo všetkých vianočných pochúťok vybrať jedinú, bola by to koláč štedrák. Keďže svojimi tipmi z kuchyne pravidelne inšpiruje aj na sociálnych sieťach, pridala tiež recept na tradičnú kapustnicu, ktorá v tomto období príjemne zahreje.
„Takto robíme kapustnicu u nás. Ja si do nej veľmi rada dávam aj jednu malú lyžičku kyslej smotany. Pridávam aj hríby. Vlastnoručne nazbierané,“ povedala obľúbená herečka k svojmu receptu.