Keď ho ľudia stretávajú s malou dcérkou, čudujú sa. Pavol Topoľský si úlohu otecka po šesťdesiatke užíva
Známy herec sa stal po šesťdesiatke po piatykrát otcom.
„Je to niečo úžasné, ako to sledujete od úplného malička, lebo keď máte staršie deti, už zabudnete, aké to bolo.“ Slová, ktoré povedal Pavol Topoľský v tolkšou Petra Marcina Neskoro večer o svojej štvorročnej dcérke, určite chápu mnohí rodičia. A zdá sa, že herec si starostlivosť o malú Alexandru užíva, ako sa patrí – jedna vec mu však tak trochu robí problém.
Baví ho to
Pavol Topoľský a jeho partnerka Vierka, ktorá je od herca o 27 rokov mladšia, si svoje áno povedali pred siedmimi rokmi a o štyri roky na to sa im narodila dcérka Alexandra. Umelec sa tak po šesťdesiatke stal päťnásobným oteckom, keďže z predchádzajúcich vzťahov má už štyri dievčatá.
Ako priznal, rodičovstvo si užíva najmä z jedného dôvodu. „Mňa to baví. Keď nemám malé dieťa, chýba mi to. Je to niečo úžasné, ako to sledujete od úplného malička, lebo keď máte staršie deti, už zabudnete, aké to bolo. Malé deti majú úplne iný svet, príroda začína od začiatku, tak nevinne,” uviedol herec.
Vždy sa tam stratí
Zároveň dodal, že vo svojom pokročilejšom veku sa, samozrejme, nevyhol ani otázkam typu, či je naozaj on otcom malého dievčatka.