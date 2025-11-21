Čo si obliecť do práce, elegantné a pohodlné outfity pre každý deň - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Čo si obliecť do práce, elegantné a pohodlné outfity pre každý deň
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Žili z dávok a v dome plnom švábov. Broňa Gregušová odhalila skutočnú tvár Maria Cimarra

Márne čakajú, kedy sa mamička vráti domov. Pomôžme Vladovi a jeho deťom zvládnuť náročné obdobie

Lukáš Adamec našiel šťastie pri Zuzke.

Vyrobil najväčší malér svojho života, no ona to vydržala. Lukáša Adamca zachránila jeho silná Žužu

Ján Budaj ako kurič / S manželkou Annou

Kuričovi so zmijovkou na hlave už nemali čo vziať. Ján Budaj a jeho Anna prekonali aj stratu detí

Vladimír Weiss mladší s otcom.

Keď si vypil, vždy bol z toho problém. Vladko Weiss pri novej žene našiel to, čo nikdy nezažil

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Žili z dávok a v dome plnom švábov. Broňa Gregušová odhalila skutočnú tvár Maria Cimarra

Všimla si iskrenie a konala. Jana zachránila 30 ľudí z horiaceho autobusu, jej reakciu obdivujú aj experti

Lukáš Adamec našiel šťastie pri Zuzke.

Vyrobil najväčší malér svojho života, no ona to vydržala. Lukáša Adamca zachránila jeho silná Žužu

Ján Budaj ako kurič / S manželkou Annou

Kuričovi so zmijovkou na hlave už nemali čo vziať. Ján Budaj a jeho Anna prekonali aj stratu detí

Vladimír Weiss mladší s otcom.

Keď si vypil, vždy bol z toho problém. Vladko Weiss pri novej žene našiel to, čo nikdy nezažil

Dana a Pavel Kopeckí / Syn Tadeáš

Keď vyšla z lahôdok, kočík so synom bol preč. Prípad, ktorý prebudil Československo, vyriešila skromná Jana

Keď mu žena aj s deťmi utiekla za oceán, zrútil sa. Herec Tomáš Töpfer životnú lásku spoznal až na súde

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Žili z dávok a v dome plnom švábov. Broňa Gregušová odhalila skutočnú tvár Maria Cimarra

Kamila Magálová s bývalým manželom.

A dosť! My spolu nemôžeme žiť, povedala po 42 rokoch. Kamila Magálová ľutovala, že sa nerozviedla skôr

Vladimír Weiss mladší s otcom.

Keď si vypil, vždy bol z toho problém. Vladko Weiss pri novej žene našiel to, čo nikdy nezažil

SLEDUJE NÁS 207 041 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Čo si obliecť do práce, elegantné a pohodlné outfity pre každý deň

— Foto: answear.sk

Vstúpte do nového pracovného týždňa s vedomím, že vaše oblečenie môže byť nielen profesionálne, ale aj príjemné na nosenie. Ak sa chcete každý deň cítiť sebavedomo, vyberte si outfity, ktoré kombinujú štýl a pohodlie, ideálne riešenie pre dámske formálne či business casual prostredie. Môžete sa spoľahnúť, že váš výber bude v súlade s dress code, a pritom zachová eleganciu vašej osobnosti.

Ako si obliecť vašu garderóbu tak, aby ste sa cítili smart v kancelárii

Pri otázke čo si obliecť do práce je kľúčové mať jasno v dvoch veciach, čo znamená dress code vo vašej kancelárii a aký typ materiálov a strihov podporuje pohodlie po celý deň. Klasické nohavice v kombinácii s bavlnenou blúzkou vás budú sprevádzať od rána do večera bez kompromisov. Zároveň môžete doplniť oblečenie do práce o decentné doplnky, ktoré zvýraznia vašu profesionalitu bez toho, aby ste pôsobili preplnene či neprirodzene. Materiály ako kvalitná bavlna, ľahká obleková látka alebo jemné pleteniny zabezpečia, že váš pracovný outfit zostane svieži a upravený aj na dlhšom sedení či cestovaní do práce.

Základom je vytvoriť si šatník, ktorý vám umožní rýchlo skombinovať jednotlivé kúsky, napríklad nohavice + blúzku + sako alebo sukňa + top + doplnok. Vďaka tomu sa vyhnete ranným dilemám a v rámci smart casual či business casual štýlu budete pripravená na akékoľvek pracovné situácie.

Casual štýl v podnikovej kancelárii, keď chcete byť uvoľnená, ale stále profesionálna

Aj keď vaša kancelária umožňuje casual štýl, neznamená to, že by ste mali obetovať štýl a eleganciu. Zvoliť môžete napríklad kvalitné džínsy bez trhlín v tmavšej farbe a skombinovať ich s elegantnou blúzou a sakom. Takýto outfit prechádza plynulo medzi „dámske business“ a „komfortné každodenné“ riešenie. Je však dôležité poznať hranice, džínsy nemôžu byť príliš opotrebované, top nesmie byť príliš výstrihový ani transparentný.

Dôležité je venovať pozornosť obuvi, mokasíny alebo lodičky v neutrálnych farbách sú elegantnou voľbou, ktorá zároveň ponúka komfort. Nie je potrebné obúvať sa do vysokých špičkových podpätkov, ak to nie je váš štýl či ak vám to počas dňa nevyhovuje. Elegancia spočíva aj v jednoduchosti a pohodlí.

Outfity do práce s dôrazom na doplnky a detaily

Ak chcete vyniknúť bez toho, aby ste pôsobili prehnane, pomôžu vám správne zvolené doplnky. Náušnice alebo náhrdelník v decentnej forme, ženská hodvábna šatka, kožený opasok či elegantná kabelka, to všetko dokáže premeniť jednoduchý outfit na profesionálny look s jemným nádychom štýlu. Pracujte s farbami, základom nech sú neutrály ako čierna, sivá, tmavomodrá, a ak chcete pridať ozvláštnenie, siahnite po jemnej akcentovej farbe alebo textúre.

Ak nosíte sukňu alebo šaty, dĺžka by mala byť primeraná, napríklad po kolená alebo tesne nad kolenami, a materiál taký, ktorý dobre drží tvar a nepokrčí sa pri sedení. Vyhnite sa extrémnym strihom či látkam, ktoré pôsobia príliš príležitostne.

Ako vytvoriť dokonalý outfit do práce bez zbytočného stresu

Základom každého šatníka je niekoľko univerzálnych kúskov, ktoré sa dajú jednoducho kombinovať podľa aktuálnej nálady či pracovnej situácie. Ak si chcete obliecť niečo, čo vás ráno nezdrží pred zrkadlom, stavte na minimalistické kombinácie, nohavice v tmavšej farbe, blúzka s jemným vzorom, sako v neutrálnej tónine. Takýto outfit nielenže rešpektuje firemný dress code, ale zároveň umožňuje vytvoriť profesionálny vzhľad bez kompromisov v oblasti pohodlia.

Praktické riešenie ponúkajú aj nohavice s vysokým pásom, ktoré tvarujú postavu a elegantne dopĺňajú blúzku alebo top z príjemného materiálu. V zime ich môžete doplniť čižmami v čiernej alebo hnedej farbe, v lete zasa mokasínami či elegantnými sandálmi. Dôležité je zachovať rovnováhu v jednom outfite sa nemá miešať príliš veľa štýlov, farieb či textúr.

Elegantne, ale s pohodlím: ako obliecť dámske outfity do práce

Moderné pracovné prostredie sa neustále mení a spolu s ním aj spôsob, akým sa obliekame. Klasický oblek už nie je jedinou cestou, ako pôsobiť profesionálne. Dnes sa kladie dôraz na kombináciu elegancie a komfortu, práve preto sa štýl smart casual stal symbolom modernej kancelárie. Tento štýl umožňuje skombinovať obľúbené kúsky ako blúzky, sako a elegantné nohavice s pohodlnými topánkami a decentnými doplnkami.

Ak sa chcete cítiť pohodlne a zároveň elegantne, vyberajte oblečenie z priedušných materiálov – napríklad bavlnené alebo viskózové látky. Tie vám zaručia komfort aj počas dlhých pracovných hodín. Vhodné sú tiež nohavice s elastickým pásom alebo rovný strih so záhybmi, ktoré pôsobia upravene, no neobmedzujú v pohybe.

Nezabúdajte ani na detaily, napríklad náušnice s jemným leskom alebo tenký náhrdelník dokážu zmeniť celý dojem z outfitu bez toho, aby ste pôsobili prehnane. Detaily by mali byť v súlade s celkovým vzhľadom, a ak sa rozhodnete pre výraznejší prvok, nechajte zvyšok outfitu jednoduchý a decentný.

Doplnky a obuv ako bodka za každým profesionálnym outfitom

Správne zvolená obuv je tým, čo váš outfit povýši z bežného na elegantný. Mokasíny či lodičky v čiernej alebo hnedej farbe sú vždy bezpečnou voľbou, ktorá pôsobí decentne a profesionálne. Ak však preferujete odvážnejší štýl, môžete siahnuť po jemnej metalickej farbe alebo po topánkach s minimalistickým vzorom. Ak patríte skôr do skupiny, ktorá kladie dôraz na pohodlie neváhajte zvoliť módne tenisky New Balance alebo adidas Originals a vaše nohy to po celom pracovnom dni ocenia.

Kabelka by mala byť dostatočne priestranná, no nie príliš objemná. Vyberajte modely z kvalitnej kože alebo imitácie, ktoré si zachovajú tvar aj pri dennom nosení. V zime možno outfit doplniť elegantným kabátom či vlneným šálom, v lete zas ľahkou šatkou, ktorá dodá outfitu sviežosť a ženskosť.

Ak pracujete na pozícii, kde sa vyžaduje formálnejší dress code, doplnky by mali byť diskrétne, napríklad tenký opasok, jednoduché hodinky či drobné náušnice. Pre neformálnejší casual štýl si môžete dovoliť o niečo kreatívnejší prístup, farebné doplnky, výraznejšie vzory či kombináciu textúr, ktoré oživia váš vzhľad bez narušenia profesionálneho dojmu.

Už ste čítali?

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…