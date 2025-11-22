Fero a Nina ukázali pravú slovenskú pohostinnosť. Ich reakcia na odvážnu otázku zaujala ľudí po celom svete
Sympatická dvojica sa nenechala dlho prosiť.
Každý z nás sa niekedy stretol s odmietnutím, no nie každý si z toho spravil virálny obsah. Známy novozélandský influencer Herman, ktorý na sociálnych sieťach vystupuje pod menom dailyrejection, cestuje a zdieľa svoje skúsenosti s odmietnutím. No nerobí to len tak. Pri spoznávaní rôznych kútov sveta dáva sám sebe výzvy, ktoré ho vytrhávajú z komfortnej zóny. V jednom z jeho posledných videí navštívil aj Slovensko a to, ako jeho výzva dopadla, našej krajine robí dobré meno.
Apku skúša sám na sebe
Herman si výzvy nezadáva len tak z hlavy. Má na to svoju vlastnú aplikáciu, ktorá je určená pre ľudí, ktorí trpia sociálnou úzkosťou, prípadne sa necítia komfortne v spoločenských situáciách. Používateľ vyberie výzvu (napr. osloviť cudzieho človeka, zapojiť sa do rozhovoru) a potom sa ju pokúsi splniť. Aplikácia poskytuje návody a motiváciu, aby sa úloha nezdala byť príliš náročná a aby sa dala zvládnuť postupne – a každý úspech zaznamenáva, takže posilňuje pocit pokroku. Pomáha tak ľuďom budovať sociálnu sebadôveru hravou formou.
Hermanov kanál je postavený na terapii odmietnutia (rejection therapy, pozn. red.). Psychologická metóda, ktorá účastníkov výzvy vystavuje interakciám odmietnutia druhými, sa ukazuje ako celkom efektívna. S pomocou aplikácie si zadáva úlohy, pri ktorých je vysoko pravdepodobné, že odpoveď bude nie. Posilňuje tým odolnosť voči odmietnutiu a učí sa tak nebrať osobne negatívne reakcie či odmietavé odpovede. Aj nepríjemné situácie prezentuje ľudsky a s humorom, čo inšpiruje aj ďalších ľudí a pomáha im brať odmietnutia menej tragicky. Mnohí ho za to obdivujú.
Slovenský párik milo prekvapil
Influencer navštívil aj Slovensko, kde si vyskúšal ďalšiu výzvu. Jej výber opäť nechal na mobilnú aplikáciu.