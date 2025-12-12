„Kakajúce" polienko vám prinesie darčeky a užijete si pláž. Päť dôvodov, prečo stráviť Vianoce v cudzine
Uvažovali ste niekedy nad tým, že by ste sviatky jeden rok prežili trochu inak?
Vianočné sviatky trávi mnoho z nás podobne - doma sledovaním rozprávok a počúvaním kolied, návštevami rodiny či nejakým tým výletom za lyžovaním. Ale napadlo vám niekedy, že by ste najkrajšie sviatky roka prežili inak a vybrali sa napríklad za hranice Slovenska? Skôr ako tento nápad zavrhnete, prečítajte si päť dôvodov, prečo by Vianoce v zahraničí mohli stáť za to.
5. Iné krajiny to robia inak
Po celom svete existuje množstvo tradícií, ktoré sa trochu líšia od tých našich, vďaka čomu je dovolenka v zahraničí počas Vianoc perfektným spôsobom, ako ich zažiť z novej perspektívy. A nejde len o vianočné jedlo. Vo Venezuele napríklad oslavujú domáci Vianoce korčuľovaním do kostola, zatiaľ čo v istej časti Španielska majú ešte čosi špeciálnejšie.
V Katalánsku prináša darčeky vianočné poleno známe ako Tió de Nadal – drevené poleno s tvárou a nohami, ktoré deti kŕmia a prikrývajú až do Vianoc. Na Štedrý večer rodina udiera do polena palicami a spieva, pričom Tió potom z dutého stredu „vykaká“ darčeky a sladkosti.
4. Vianočný deň na pláži
Hoci je na vianočných pohľadniciach zväčša vyobrazená zasnežená krajinka aj s malebnými domčekmi, vo väčšine krajín je to ďaleko od reality. Na južnej pologuli pripadá 25. december na vrchol leta a hoci sa to nám Slovákom môže zdať zvláštne, trávenie Vianoc na slnečnej pláži má niečo do seba.
Austrália je na skúšku najlepším miestom – na piesočnej pláži tam podávajú grilované vianočné pochúťky a na mori surfujú Santovia. Thajské ostrovy sú ďalšou obľúbenou voľbou: hoci je tu menej slávnostných prvkov, pri oddychu pod palmou vám na tom bude len ťažko záležať.