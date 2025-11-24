Niekedy stačí málo, aby človek mohol žiť naplno. Pomôžme Mariánovi získať vozík, ktorý mu dá slobodu
Jeho príbeh je dôkazom, že nevzdať sa má zmysel.
Býva v Bratislave, pracuje, žije aktívny život a miluje šport. Marián je však od narodenia odkázaný na invalidný vozík – má rázštep miechy a ďalšie diagnózy, ktoré ho sprevádzajú celý život. Napriek tomu, čo si mnohí ani nevedia predstaviť, sa nevzdal. Neprepadol ľútosti, nerobí zo svojho hendikepu prekážku, ale motiváciu.
Už od 15 rokov hráva basketbal na vozíku, dnes je súčasťou tímu AS Trenčín, pričom trénuje aj v Bratislave. K tomu pridal aj tenis, pingpong, hokej na sánkach či pobyt v prírode. Jeho život je dôkazom toho, že odhodlanie je silnejšie než akákoľvek prekážka.
Ale aj najväčší bojovníci niekedy potrebujú pomoc.
Kvalitný športový vozík = kvalitnejší život
Marián žije aktívne, pracuje, športuje, cestuje za tréningmi. To všetko však dokáže len vďaka vozíku, ktorý je jeho nohami, oporou a slobodou. Aby mohol naplno pokračovať v basketbale, potrebuje špeciálny športový vozík, ktorý je ľahký, rýchly, stabilný a prispôsobený pre súťažné športy.
Takýto vozík nie je luxus – je to základná pomôcka, ktorá mu umožní žiť tak naplno, ako si zaslúži.
Cena športového vozíka je však vysoká a pre Mariána, ktorý žije z platu a invalidného dôchodku, je prakticky nedosiahnuteľná. Peniaze, ktoré má, ideálne pokrývajú bývanie, základné potreby a životné náklady. Šetriť popri tom na zariadenie v hodnote niekoľkých tisíc eur je nemožné.