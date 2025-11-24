Celoživotné užívanie liekov by mohlo byť minulosťou. S vysokým cholesterolom má zatočiť nová liečba - Dobré noviny
Dobré noviny
Celoživotné užívanie liekov by mohlo byť minulosťou. S vysokým cholesterolom má zatočiť nová liečba
Celoživotné užívanie liekov by mohlo byť minulosťou. S vysokým cholesterolom má zatočiť nová liečba

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. — Foto: Freepik/freepik, brgfx

Je to splnený sen, raduje sa autor štúdie.

Z toho, čo sa im podarilo, sú nadšení a označujú to za splnený sen. Pilotná štúdia uverejnená v odbornom časopise New England Journal of Medicine totiž naznačuje, že jediná génová terapia by v budúcnosti mohla nahradiť celoživotné užívanie liekov proti cholesterolu. Ďalšia fáza výskumu začne už čoskoro.

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. Foto: Freepik/freepik

Pred rokmi by neveril, že to dokážu

Štúdia zahŕňala 15 pacientov trpiacich nebezpečne vysokým cholesterolom a bola zameraná na testovanie nového lieku, ktorý cielene modifikuje konkrétny gén. Predbežné výsledky ukázali až 50-percentné zníženie LDL, ktorý je známy aj ako „zlý cholesterol“, a priemerné 55-percentné zníženie triglyceridov – ďalšieho typu tuku v krvi, ktorý zvyšuje riziko kardiovaskulárnych ochorení.

„Dúfame, že to bude trvalé riešenie. Mladší ľudia s týmto ochorením by mohli podstúpiť jednorazovú génovú terapiu a hladiny LDL a triglyceridov by mali mať znížené po celý zvyšok života. Je to splnený sen. Keby ste sa ma pred 15 rokmi spýtali, či niečo také dokážeme, myslel by som si, že ste sa zbláznili,“ uviedol pre CNN akademik a hlavný autor štúdie Steven Nissen.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Freepik/DC Studio

Budú testovať na väčšej vzorke

Nápad liečiť toto ochorenie génovou terapiou vznikol z pozorovania genetickej odchýlky. Malá časť populácie má totiž nefunkčný gén ANGPTL3, ktorý je zodpovedný za reguláciu LDL a triglyceridov. Títo ľudia majú celoživotne nízky cholesterol bez akýchkoľvek negatívnych následkov a zároveň vykazujú mimoriadne nízke, alebo dokonca žiadne riziko kardiovaskulárnych ochorení.

Záber z experimentu / Ilustračný obrázok
Prečítajte si tiež: Keď rodič číta dieťaťu knihu, deje sa niečo úžasné. Vedci zistili, čo sa odohráva v našich mozgoch

„Je to prirodzene sa vyskytujúca mutácia, ktorá chráni pred kardiovaskulárnymi ochoreniami. A s touto génovou terapiou vieme zmeniť gény iných ľudí, aby boli tiež takto chránení,“ vysvetlil autor štúdie a zároveň opísal, ako celý výskum prebiehal.

