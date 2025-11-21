Biely strop nepraje pokojným nociam, tvrdí odborník. Prekvapí vás, akou farbou ho odporúča nahradiť
Mysleli ste si, že biela je vždy bezpečná voľba?
Mnohí z nás riešia farbu stien, nábytku či závesov, ale na jeden dôležitý prvok spálne zabúdame. Strop, často prehliadaný a automaticky ponechaný v bielej, môže podľa odborníka výrazne ovplyvniť to, či sa nám spí pokojne alebo sa počas noci budíme bez zjavnej príčiny. A práve biela farba je tou, ktorej by sme sa mali v spálni vyhnúť.
Ako uvádza Daily Mail, interiérový dizajnér Benji Lewis upozorňuje, že strop v spálni nie je len „nutnou plochou nad hlavou“, ale významnou súčasťou atmosféry miestnosti. Farbami dokáže navodiť pokoj alebo naopak zbytočne aktivovať myseľ.
Strop ako piata stena
Odborník v rozhovore vysvetlil, že práve strop je často zanedbávanou súčasťou interiéru, hoci jeho vplyv je výraznejší, než si väčšina ľudí uvedomuje. Podľa jeho slov je strop piatou stenou v miestnosti a práve preto by sme sa mali vyhnúť automatickému siahnutiu po bielej farbe.
Hoci pôsobí neutrálne a čisto, Lewis upozorňuje, že biela v spálni nepodporuje uvoľnenie. Podľa odborníka môže byť príliš chladná, svetlo odráža ostrejšie a v konečnom dôsledku stimuluje mozog – presný opak toho, čo potrebujeme pred spánkom.