Dzurinda so Schusterom sa pred zimou ukryli v krčme. Snehová kalamita pred 26 rokmi ochromila Slovensko
Vtedajší košický primátor zavelil naliať všetkým tuzemský um.
„V uterek v noci začalo padať a ešte to furt padá. Takú zimu ja si nigdaj nepamätám. Ešti možno v 1928, to buľa bieda všade,“ vraveli pre STV obyvatelia Vranova, ktorí boli svedkami jednej z najväčších kalamít na Slovensku. Snehová kalamita vo februári 1999 odrezala od sveta takmer celý východ krajiny a ľudia v panike vykúpili všetok chlieb i mlieko.
Povolanie armády
„Mnohí si hovoria, čo sme komu urobili, že si s nami počasie takmer so železnou pravidelnosťou rozdáva diabolské partie. Na východe je to už tak, že si dokážeme poradiť,“ hovoril napätý redaktor Slovenskej televízie, ktorý monitoroval situáciu na východe Slovenska. Vietor, sneh a mráz začali zúriť v noci z 10. na 11. februára a najväčšie problémy narobila víchrica, ktorá nezostala nikomu nič dlžná.
„Armáda nie je dostatočne zásobená na to, aby elegantne zvládla takéto situácie,“ sťažoval sa vtedajší primátor Košíc Rudolf Schuster, ktorý bezodkladne požiadal o pomoc ministerstvo vnútra, ktoré okamžite povolalo armádu. Ako informoval Korzár, v košických uliciach neprestajne pracovalo 26 sypačov, 23 traktorov a 12 ďalších mechanizmov, ktoré mestu požičali firmy. V meste ste nestretli človeka, ktorý by v rukách nedržal lopatu.
Dzurinda a Schuster v krčme
„Opäť sa ukázalo, že sme síce národ pracovitý, ale dosť málo organizovaný,“ kritizoval redaktor STV, ktorý si nedal servítku pred ústa ani vtedy, keď začal hovoriť o vládnej moci. „Na východe je to už tak, že v takýchto chvíľach dosť razantne pocítime narastajúcu vzdialenosť od Bratislavy. Zatiaľ čo letné záplavy sa nezaobišli bez asistencie predstaviteľov takmer všetkých politických zoskupení, zimná kalamita prišla až po voľbách a predstavitelia vlády sa na nás prišli pozrieť, až keď ustal vietor a prestalo snežiť,“ hovoril o dňoch, keď si politické špičky podávali na východe Slovenska kľučky. Výnimkou nebol ani bývalý premiér Mikuláš Dzurinda, ktorý so Schusterom skončil v miestnej krčme.