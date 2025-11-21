Dzurinda so Schusterom sa pred zimou ukryli v krčme. Snehová kalamita pred 26 rokmi ochromila Slovensko - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Dzurinda so Schusterom sa pred zimou ukryli v krčme. Snehová kalamita pred 26 rokmi ochromila Slovensko
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Žili z dávok a v dome plnom švábov. Broňa Gregušová odhalila skutočnú tvár Maria Cimarra

Márne čakajú, kedy sa mamička vráti domov. Pomôžme Vladovi a jeho deťom zvládnuť náročné obdobie

Lukáš Adamec našiel šťastie pri Zuzke.

Vyrobil najväčší malér svojho života, no ona to vydržala. Lukáša Adamca zachránila jeho silná Žužu

Ján Budaj ako kurič / S manželkou Annou

Kuričovi so zmijovkou na hlave už nemali čo vziať. Ján Budaj a jeho Anna prekonali aj stratu detí

Vladimír Weiss mladší s otcom.

Keď si vypil, vždy bol z toho problém. Vladko Weiss pri novej žene našiel to, čo nikdy nezažil

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Žili z dávok a v dome plnom švábov. Broňa Gregušová odhalila skutočnú tvár Maria Cimarra

Všimla si iskrenie a konala. Jana zachránila 30 ľudí z horiaceho autobusu, jej reakciu obdivujú aj experti

Lukáš Adamec našiel šťastie pri Zuzke.

Vyrobil najväčší malér svojho života, no ona to vydržala. Lukáša Adamca zachránila jeho silná Žužu

Ján Budaj ako kurič / S manželkou Annou

Kuričovi so zmijovkou na hlave už nemali čo vziať. Ján Budaj a jeho Anna prekonali aj stratu detí

Vladimír Weiss mladší s otcom.

Keď si vypil, vždy bol z toho problém. Vladko Weiss pri novej žene našiel to, čo nikdy nezažil

Dana a Pavel Kopeckí / Syn Tadeáš

Keď vyšla z lahôdok, kočík so synom bol preč. Prípad, ktorý prebudil Československo, vyriešila skromná Jana

Keď mu žena aj s deťmi utiekla za oceán, zrútil sa. Herec Tomáš Töpfer životnú lásku spoznal až na súde

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Žili z dávok a v dome plnom švábov. Broňa Gregušová odhalila skutočnú tvár Maria Cimarra

Kamila Magálová s bývalým manželom.

A dosť! My spolu nemôžeme žiť, povedala po 42 rokoch. Kamila Magálová ľutovala, že sa nerozviedla skôr

Vladimír Weiss mladší s otcom.

Keď si vypil, vždy bol z toho problém. Vladko Weiss pri novej žene našiel to, čo nikdy nezažil

SLEDUJE NÁS 207 041 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Dzurinda so Schusterom sa pred zimou ukryli v krčme. Snehová kalamita pred 26 rokmi ochromila Slovensko

— Foto: Facebook - Čemerné v spomienkach rodákov (Martin Perejda); Reprofoto YouTube - Obec Demjata - Videoarchív

Vtedajší košický primátor zavelil naliať všetkým tuzemský um.

„V uterek v noci začalo padať a ešte to furt padá. Takú zimu ja si nigdaj nepamätám. Ešti možno v 1928, to buľa bieda všade,“ vraveli pre STV obyvatelia Vranova, ktorí boli svedkami jednej z najväčších kalamít na Slovensku. Snehová kalamita vo februári 1999 odrezala od sveta takmer celý východ krajiny a ľudia v panike vykúpili všetok chlieb i mlieko.

Foto: Facebook - Čemerné v spomienkach rodákov (Martin Perejda)

Povolanie armády

„Mnohí si hovoria, čo sme komu urobili, že si s nami počasie takmer so železnou pravidelnosťou rozdáva diabolské partie. Na východe je to už tak, že si dokážeme poradiť,“ hovoril napätý redaktor Slovenskej televízie, ktorý monitoroval situáciu na východe Slovenska. Vietor, sneh a mráz začali zúriť v noci z 10. na 11. februára a najväčšie problémy narobila víchrica, ktorá nezostala nikomu nič dlžná.

Ilustračný obrázok.
Prečítajte si tiež: Na Elvíru zasiahne Slovensko snehová kalamita, obávajú sa meteorológovia. Kde napadne 20 centimetrov?

„Armáda nie je dostatočne zásobená na to, aby elegantne zvládla takéto situácie,“ sťažoval sa vtedajší primátor Košíc Rudolf Schuster, ktorý bezodkladne požiadal o pomoc ministerstvo vnútra, ktoré okamžite povolalo armádu. Ako informoval Korzár, v košických uliciach neprestajne pracovalo 26 sypačov, 23 traktorov a 12 ďalších mechanizmov, ktoré mestu požičali firmy. V meste ste nestretli človeka, ktorý by v rukách nedržal lopatu.

Dzurinda a Schuster v krčme

„Opäť sa ukázalo, že sme síce národ pracovitý, ale dosť málo organizovaný,“ kritizoval redaktor STV, ktorý si nedal servítku pred ústa ani vtedy, keď začal hovoriť o vládnej moci. „Na východe je to už tak, že v takýchto chvíľach dosť razantne pocítime narastajúcu vzdialenosť od Bratislavy. Zatiaľ čo letné záplavy sa nezaobišli bez asistencie predstaviteľov takmer všetkých politických zoskupení, zimná kalamita prišla až po voľbách a predstavitelia vlády sa na nás prišli pozrieť, až keď ustal vietor a prestalo snežiť,“ hovoril o dňoch, keď si politické špičky podávali na východe Slovenska kľučky. Výnimkou nebol ani bývalý premiér Mikuláš Dzurinda, ktorý so Schusterom skončil v miestnej krčme.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…