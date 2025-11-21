Andreinho synčeka operovali ešte v jej brušku. Ročný chlapček je dnes dôkazom, že zázraky existujú
Lekári jej syna zachránili ešte predtým, než prišiel na svet.
Stačil jeden pohľad lekárov a radosť z očakávania vystriedal strach, ktorý pozná len rodič bojujúci o svoje dieťa. Andrein syn jej ešte len rástol pod srdcom, keď sa ukázalo, že jeho život bude závisieť od zásahu odborníkov ešte pred narodením. Ako uvádza český Blesk, lekári z pražského Ústavu pre starostlivosť o matku a dieťa v Podolí nezaváhali a vďaka nim dnes Josífek oslávil svoje prvé narodeniny.
Unikátny zákrok
Josífek trpel vrodenou herniou bránice, čo znamená, že sa nevyvíjala správne a orgány z bruška tlačili na pľúca, ktoré sa kvôli tomu nemohli správne rozvíjať. Po pôrode by mal vážne problémy s dýchaním, pričom prognózy boli neveselé – až tretina detí boj s touto diagnózou prehrá. Tím odborníkov sa však v júli minulého roka podujal na mimoriadne vzácny zákrok.
Do dýchacích ciest ešte nenarodeného dieťatka zaviedli drobný balónik veľkosti slzy. Ten mal pomôcť pľúcam rásť a pripraviť sa na chvíľu, keď sa Josífek prvýkrát sám nadýchne. „Jeho umiestnenie zaistilo zväčšenie pľúc,“ vysvetlil pre Blesk.cz profesor Ladislav Krofta, riaditeľ ÚPMD.
Poďakovanie hrdinom
Dnes má Josífek rok a je z neho zdravý, usmiaty chlapček. Jeho mama Andrea poslala lekárom fotografiu a slová, ktoré dojali celý tím.