Zubárka Veronika ošetruje aj deti, ktoré inde odmietajú: Neselektujem, som lekárka všetkých
Magazín Forbes ju zaradil medzi najväčšie osobnosti slovenskej medicíny.
Za jednou z najlepších detských zubárok cestujú rodiny z celého Slovenska. Veronika Bačová Macáková totiž nie je obyčajnou lekárkou – ošetruje aj deti s poruchami autistického spektra, ktoré inde odmietajú prijať. „Neselektujeme, ktoré dieťa vezmeme a ktoré nie. Sme lekári pre všetkých,“ povedala pre magazín Reflex podľa tvnoviny.sk jedinečná zubárka, ktorá vie, že deti sú úplne iní pacienti ako dospelí.
Dve osvedčené veci
Zubný lekár podľa nej musí byť nielen manuálne zručný, ale mal by dbať aj na psychologickú časť práce. „Treba rešpektovať individualitu dieťaťa. Niektoré potrebuje direktívny prístup, počuť, čo má presne urobiť, a iné zase, aby som si s ním vonku hádzala kamienky. Pri práci s deťmi sa mi osvedčili dve veci: vytvorenie bezpečného priestoru a hovoriť pravdu,“ priznala v rozhovore pre SME rodáčka z bratislavského Lamača, kde dnes aj ordinuje. Už keď prídete do jej ordinácie, k dieťaťu pristupuje unikátne.
„Kľaknem si k nemu, aby som bola na jeho úrovni, pozriem mu do očí a poviem: Vitaj, tu si v bezpečí. Môžeš mi čokoľvek povedať. Doma mám dve deti, také ako ty a budem k tebe pristupovať rovnako ako k nim,“ vysvetlila lekárka, podľa ktorej toho deti zvládnu oveľa viac, než si myslia vystresovaní rodičia. Deti si podľa nej musia zvyknúť na prostredie a aj preto nemôže preventívna prehliadka trvať päť minút, ako to vyžadujú poisťovne. Veronika pred deťmi nie je v lekárskom plášti, hrá sa vraj na „tetu, ktorá počíta zúbky“ a deti pozýva do lekárskeho kresla, ktoré volajú televíznym, pretože v ňom môžu pozerať rozprávku.
Neošetriteľné deti
Rodičia by podľa nej na deti nemali prenášať vlastné strachy z návštevy zubára a najlepšie urobia, ak dieťa príde do ordinácie v čo najnižšom veku. „Je dobré, keď si rodič pred návštevou prečíta na našej webstránke, akým spôsobom rozprávame, aby nám to ‚nepokazil‘. Napríklad u nás nepoužívame slovo pichať či vŕtať. Naozaj je kľúčové dieťa nestrašiť a povedať radšej menej,“ uviedla zubárka, ktorú magazín Forbes zaradil medzi najväčšie osobnosti slovenskej medicíny. Ako jedna z mála totiž ošetruje aj deti s poruchou autistického spektra, ktoré mnohí lekári odsúdili ako „neošetriteľné“. Veronika pritom vie, že to nie je pravda.