Zubárka Veronika ošetruje aj deti, ktoré inde odmietajú: Neselektujem, som lekárka všetkých - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Zubárka Veronika ošetruje aj deti, ktoré inde odmietajú: Neselektujem, som lekárka všetkých
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Štefan Margita a Hana Zagorová / Kateřina Kněžíková

Štefan Margita: Nový vzťah je v zárodku. Aj keď nechcem, všetky ženy porovnávam s Hankou

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Žili z dávok a v dome plnom švábov. Broňa Gregušová odhalila skutočnú tvár Maria Cimarra

Jakub Jablonský a Petra Dubayová.

Keď prišla Vesna na svet, úprimne plakal. Jakub Jablonský stál pri Petre aj v jej najväčších bolestiach

Česká speváčka Markéta Konvičková.

Superstaristka Konvičková: V rakve chcem byť pekne oblečená. So smrťou počítam, ale nemienim sa vzdať

VIDEO: Zadržali podvodníkov, ktorí z Popradu okrádali seniorov. Dôkazy policajtom padli takmer do náruče

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Žili z dávok a v dome plnom švábov. Broňa Gregušová odhalila skutočnú tvár Maria Cimarra

Márne čakajú, kedy sa mamička vráti domov. Pomôžme Vladovi a jeho deťom zvládnuť náročné obdobie

Najväčšia vlaková katastrofa v Československu / Zábery z pietnej spomienky

Záhada zeleného svetla máta dodnes. Najväčšia vlaková katastrofa v Československu sa nemusela stať

Jakub Jablonský a Petra Dubayová.

Keď prišla Vesna na svet, úprimne plakal. Jakub Jablonský stál pri Petre aj v jej najväčších bolestiach

Vladimír Weiss mladší s otcom.

Keď si vypil, vždy bol z toho problém. Vladko Weiss pri novej žene našiel to, čo nikdy nezažil

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Žili z dávok a v dome plnom švábov. Broňa Gregušová odhalila skutočnú tvár Maria Cimarra

Vladimír Weiss mladší s otcom.

Keď si vypil, vždy bol z toho problém. Vladko Weiss pri novej žene našiel to, čo nikdy nezažil

Všimla si iskrenie a konala. Jana zachránila 30 ľudí z horiaceho autobusu, jej reakciu obdivujú aj experti

Ján Budaj ako kurič / S manželkou Annou

Kuričovi so zmijovkou na hlave už nemali čo vziať. Ján Budaj a jeho Anna prekonali aj stratu detí

Márne čakajú, kedy sa mamička vráti domov. Pomôžme Vladovi a jeho deťom zvládnuť náročné obdobie

SLEDUJE NÁS 207 028 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Zubárka Veronika ošetruje aj deti, ktoré inde odmietajú: Neselektujem, som lekárka všetkých

Stomatologické centrum Rodinka / Veronika Bačová Macáková
Stomatologické centrum Rodinka / Veronika Bačová Macáková — Foto: Instagram @stomatorodinka

Magazín Forbes ju zaradil medzi najväčšie osobnosti slovenskej medicíny.

Za jednou z najlepších detských zubárok cestujú rodiny z celého Slovenska. Veronika Bačová Macáková totiž nie je obyčajnou lekárkou – ošetruje aj deti s poruchami autistického spektra, ktoré inde odmietajú prijať. „Neselektujeme, ktoré dieťa vezmeme a ktoré nie. Sme lekári pre všetkých,“ povedala pre magazín Reflex podľa tvnoviny.sk jedinečná zubárka, ktorá vie, že deti sú úplne iní pacienti ako dospelí.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Stomatologické centrum Rodinka (@stomatorodinka)

Dve osvedčené veci

Zubný lekár podľa nej musí byť nielen manuálne zručný, ale mal by dbať aj na psychologickú časť práce. „Treba rešpektovať individualitu dieťaťa. Niektoré potrebuje direktívny prístup, počuť, čo má presne urobiť, a iné zase, aby som si s ním vonku hádzala kamienky. Pri práci s deťmi sa mi osvedčili dve veci: vytvorenie bezpečného priestoru a hovoriť pravdu,“ priznala v rozhovore pre SME rodáčka z bratislavského Lamača, kde dnes aj ordinuje. Už keď prídete do jej ordinácie, k dieťaťu pristupuje unikátne.

Ilustračné foto.
Prečítajte si tiež: Toto by sme svojim zubom nikdy neurobili, varujú zubári. Kľúčom k zdravému chrupu je jedna vec

„Kľaknem si k nemu, aby som bola na jeho úrovni, pozriem mu do očí a poviem: Vitaj, tu si v bezpečí. Môžeš mi čokoľvek povedať. Doma mám dve deti, také ako ty a budem k tebe pristupovať rovnako ako k nim,“ vysvetlila lekárka, podľa ktorej toho deti zvládnu oveľa viac, než si myslia vystresovaní rodičia. Deti si podľa nej musia zvyknúť na prostredie a aj preto nemôže preventívna prehliadka trvať päť minút, ako to vyžadujú poisťovne. Veronika pred deťmi nie je v lekárskom plášti, hrá sa vraj na „tetu, ktorá počíta zúbky“ a deti pozýva do lekárskeho kresla, ktoré volajú televíznym, pretože v ňom môžu pozerať rozprávku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Stomatologické centrum Rodinka (@stomatorodinka)

Neošetriteľné deti

Rodičia by podľa nej na deti nemali prenášať vlastné strachy z návštevy zubára a najlepšie urobia, ak dieťa príde do ordinácie v čo najnižšom veku. „Je dobré, keď si rodič pred návštevou prečíta na našej webstránke, akým spôsobom rozprávame, aby nám to ‚nepokazil‘. Napríklad u nás nepoužívame slovo pichať či vŕtať. Naozaj je kľúčové dieťa nestrašiť a povedať radšej menej,“ uviedla zubárka, ktorú magazín Forbes zaradil medzi najväčšie osobnosti slovenskej medicíny. Ako jedna z mála totiž ošetruje aj deti s poruchou autistického spektra, ktoré mnohí lekári odsúdili ako „neošetriteľné“. Veronika pritom vie, že to nie je pravda.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…