Z Hollywoodu odišiel na samotu. Prekvapí vás, čo dnes robí dlhoprstý zlodej Marv zo Sám doma
Z Hollywoodu odišiel na samotu. Prekvapí vás, čo dnes robí dlhoprstý zlodej Marv zo Sám doma
Z Hollywoodu odišiel na samotu. Prekvapí vás, čo dnes robí dlhoprstý zlodej Marv zo Sám doma

Daniel Stern vo filme Sám doma / V súčasnosti
Daniel Stern vo filme Sám doma / V súčasnosti — Foto: Promo fotografie Sám doma (20th Century Fox); Instagram - @realdanielstern

Vianoce oslavuje svojsky.

„Oci, ty si sviatočný herec,“ smeje sa mu syn. Keď sa povie Sám doma, väčšina z nás si okamžite vybaví dvojicu nešikovných zlodejov – Harryho a Marva. Práve druhého menovaného, ktorého fenomenálne stvárnil herec Daniel Stern, dnes spoznávajú mladí fanúšikovia nanovo, a to v úplne inom svetle. Z hollywoodskeho komedianta sa totiž stal farmár, umelec a človek, ktorý našiel skutočnú radosť v tichom živote ďaleko od reflektorov.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Daniel Stern (@realdanielstern)

Nemusí pracovať

Ako informoval New York Times, Stern žije pokojne na svojom ranči v Kalifornii, kde pestuje mandarínky a tvorí umelecké diela najmä z bronzu. Peniaze na nový život si odložil počas rokov v Hollywoode.

Sám doma.
Prečítajte si tiež: Zlodej z filmu Sám doma spomína na nakrúcanie: Snažil som sa, aby sa ma Macaulay Culkin skutočne bál

„Mám dosť peňazí na to, aby som nemusel pracovať. Dom som kúpil v hotovosti, autá som kúpil v hotovosti, všetko som kupoval rovno. Ako umelec som nikdy nevedel, či ešte niekedy zarobím nejaké ďalšie peniaze,“ povedal otvorene herec, ktorého dnes na sociálnych sieťach sledujú tisíce fanúšikov a priznáva, že ho to veľmi teší.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Daniel Stern (@realdanielstern)

Obdivovaný sochár

„Čo milujem na sociálnych sieťach je, že môžeš rozprávať svoj príbeh... A je príjemné ho rozprávať. Je to akoby posledný krok každej umeleckej tvorby – odovzdať ju publiku. Je to úžasný svet a som nadšený, že ľudia objavili niektoré z mojich vecí cez TikTok,“ vysvetlil Stern, ktorý svoje dni trávi v sade a v ateliéri.

Zábery z filmu Sám doma.
Prečítajte si tiež: Pocikaný Fuller bol ozajstným bratom Macaulaya Culkina. Je z neho úspešný herec, ktorým ani nechcel byť

Jeho každodenný život je jednoduchý, ale naplnený kreativitou a jeho umelecké diela sú hitom nielen na internete, ale aj v skutočnom živote.

