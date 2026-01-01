Z Hollywoodu odišiel na samotu. Prekvapí vás, čo dnes robí dlhoprstý zlodej Marv zo Sám doma
Vianoce oslavuje svojsky.
„Oci, ty si sviatočný herec,“ smeje sa mu syn. Keď sa povie Sám doma, väčšina z nás si okamžite vybaví dvojicu nešikovných zlodejov – Harryho a Marva. Práve druhého menovaného, ktorého fenomenálne stvárnil herec Daniel Stern, dnes spoznávajú mladí fanúšikovia nanovo, a to v úplne inom svetle. Z hollywoodskeho komedianta sa totiž stal farmár, umelec a človek, ktorý našiel skutočnú radosť v tichom živote ďaleko od reflektorov.
Nemusí pracovať
Ako informoval New York Times, Stern žije pokojne na svojom ranči v Kalifornii, kde pestuje mandarínky a tvorí umelecké diela najmä z bronzu. Peniaze na nový život si odložil počas rokov v Hollywoode.
„Mám dosť peňazí na to, aby som nemusel pracovať. Dom som kúpil v hotovosti, autá som kúpil v hotovosti, všetko som kupoval rovno. Ako umelec som nikdy nevedel, či ešte niekedy zarobím nejaké ďalšie peniaze,“ povedal otvorene herec, ktorého dnes na sociálnych sieťach sledujú tisíce fanúšikov a priznáva, že ho to veľmi teší.
Obdivovaný sochár
„Čo milujem na sociálnych sieťach je, že môžeš rozprávať svoj príbeh... A je príjemné ho rozprávať. Je to akoby posledný krok každej umeleckej tvorby – odovzdať ju publiku. Je to úžasný svet a som nadšený, že ľudia objavili niektoré z mojich vecí cez TikTok,“ vysvetlil Stern, ktorý svoje dni trávi v sade a v ateliéri.
Jeho každodenný život je jednoduchý, ale naplnený kreativitou a jeho umelecké diela sú hitom nielen na internete, ale aj v skutočnom živote.