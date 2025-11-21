Záhada zeleného svetla máta dodnes. Najväčšia vlaková katastrofa v Československu sa nemusela stať - Dobré noviny
Záhada zeleného svetla máta dodnes. Najväčšia vlaková katastrofa v Československu sa nemusela stať
Záhada zeleného svetla máta dodnes. Najväčšia vlaková katastrofa v Československu sa nemusela stať

Najväčšia vlaková katastrofa v Československu / Zábery z pietnej spomienky
Najväčšia vlaková katastrofa v Československu / Zábery z pietnej spomienky — Foto: Reprofoto ČT - Vlaková neštěstí

Vojakov napájali rumom, aby vydržali.

Bola chladná novembrová noc, keď sa na malej stanici chystala obyčajná križovatka vlakov. Hustá hmla zahalila koľaje, a vo vagónoch čakali desiatky cestujúcich, nevediac, že ich životy sa o pár minút navždy zmenia. Stačilo niekoľko drobných omylov, ľudských nedorozumení a tajomné zelené svetlo, aby sa obyčajný večer v Stéblovej premenil na jednu z najväčších železničných katastrof v dejinách Československa. Tí, ktorí prežili, hovoria o zázraku.

Hon na bicykli

Výpravca v stanici Stéblová len s námahou v hustej hmle rozoznával parnú lokomotívu osobného vlaku 608 z Hradca Králové. Počkal, kým vlak zastaví na prvej koľaji, a potom sa vrátil do kancelárie pripraviť druhú koľaj na príchod motorového vlaku z Pardubíc, s ktorým sa tu parná lokálka pravidelne križovala.

Zábery z nehody na trase medzi Pezinkom a Bratislavou / Ilustračná fotografia
Vo vagónoch oboch vlakov sa nachádzalo viac než sto ľudí – cestujúcich, ktorí sa tešili domov, alebo cestovali za prácou. Ich životy sa mali o pár minút navždy zmeniť. Výpravcu z kancelárie vytrhol hluk rozbiehajúceho sa vlaku. Vydesený vybehol do mrazivej tmy, pískal na píšťalku, mával svietidlom a snažil sa vlak zastaviť. Ten však nabral rýchlosť a nechal ďaleko za sebou výpravcu aj jeho kolegu výhybkára, ktorý lokomotívu pohotovo vyrazil prenasledovať na bicykli.

Matka, choďte preč, nemám nohy

Šliapal do pedálov, no vlak mizol v hmle. A potom prišiel náraz. Ohlušujúci, drvivý, nesúci sa jesenným večerom viac ako kilometer. Vtedy výhybkár pochopil, že došlo k najhoršiemu, no ani on si nedokázal predstaviť rozsah tragédie. Oba vlaky sa zrazili rýchlosťou medzi 50 a 60 kilometrov za hodinu a kvôli hmle si rušňovodiči všimli protiidúcu súpravu až z neuveriteľne krátkej vzdialenosti 80 metrov. Núdzové brzdy, zatiahnuté na poslednú chvíľu, už nezastavili nič. Ťažká parná lokomotíva prešla cez prvý motorový voz. Čokoľvek jej stálo v ceste, rozdrvila.

