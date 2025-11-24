Dáte si kávu ihneď po zobudení alebo až cez deň? Vedci vysvetlili, kedy je na to najvhodnejší čas - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Dáte si kávu ihneď po zobudení alebo až cez deň? Vedci vysvetlili, kedy je na to najvhodnejší čas
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Žili z dávok a v dome plnom švábov. Broňa Gregušová odhalila skutočnú tvár Maria Cimarra

Jakub Jablonský a Petra Dubayová.

Keď prišla Vesna na svet, úprimne plakal. Jakub Jablonský stál pri Petre aj v jej najväčších bolestiach

VIDEO: Zadržali podvodníkov, ktorí z Popradu okrádali seniorov. Dôkazy policajtom padli takmer do náruče

Ján Budaj ako kurič / S manželkou Annou

Kuričovi so zmijovkou na hlave už nemali čo vziať. Ján Budaj a jeho Anna prekonali aj stratu detí

Lukáš Adamec našiel šťastie pri Zuzke.

Vyrobil najväčší malér svojho života, no ona to vydržala. Lukáša Adamca zachránila jeho silná Žužu

Márne čakajú, kedy sa mamička vráti domov. Pomôžme Vladovi a jeho deťom zvládnuť náročné obdobie

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Žili z dávok a v dome plnom švábov. Broňa Gregušová odhalila skutočnú tvár Maria Cimarra

Vladimír Weiss mladší s otcom.

Keď si vypil, vždy bol z toho problém. Vladko Weiss pri novej žene našiel to, čo nikdy nezažil

Najväčšia vlaková katastrofa v Československu / Zábery z pietnej spomienky

Záhada zeleného svetla máta dodnes. Najväčšia vlaková katastrofa v Československu sa nemusela stať

Jakub Jablonský a Petra Dubayová.

Keď prišla Vesna na svet, úprimne plakal. Jakub Jablonský stál pri Petre aj v jej najväčších bolestiach

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Žili z dávok a v dome plnom švábov. Broňa Gregušová odhalila skutočnú tvár Maria Cimarra

Vladimír Weiss mladší s otcom.

Keď si vypil, vždy bol z toho problém. Vladko Weiss pri novej žene našiel to, čo nikdy nezažil

Všimla si iskrenie a konala. Jana zachránila 30 ľudí z horiaceho autobusu, jej reakciu obdivujú aj experti

Ján Budaj ako kurič / S manželkou Annou

Kuričovi so zmijovkou na hlave už nemali čo vziať. Ján Budaj a jeho Anna prekonali aj stratu detí

Márne čakajú, kedy sa mamička vráti domov. Pomôžme Vladovi a jeho deťom zvládnuť náročné obdobie

SLEDUJE NÁS 207 033 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Dáte si kávu ihneď po zobudení alebo až cez deň? Vedci vysvetlili, kedy je na to najvhodnejší čas

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. — Foto: Freepik/freepik, KamranAydinov

Ich stanovisko vás možno prekvapí.

Hovoria, že si kofeín doprajú až 90 alebo 120 minút po zobudení a ich život to výrazne ovplyvnilo k lepšiemu. Mnohí zahraniční influenceri na sociálnych sieťach túto myšlienku popularizujú, akoby bola podložená štúdiami a tvrdia, že majú vďaka nej počas dňa oveľa viac energie. Vedci majú na túto metódu jasný názor.

Chvíľku to trvá

Odborníci podľa New York Times varujú, že v niektorých prípadoch môže byť neskorá ranná káva nebezpečná. Telo totiž počas dňa produkuje adenozín, ktorý sa viaže na receptory v mozgu a spôsobuje, že sa človek cíti ospalo.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Freepik/freepik

Kofeín tieto receptory blokuje a tým ľudské telo povzbudí. To sa však nedeje hneď pri prvom dúšku kávy, ktorý si ráno doprajete. Trvá približne 20 až 30 minút, kým sa dostane do krvného obehu, mozog to spracuje a spozornie.

Účinkuje menej

To, ako dlho kofeín udrží človeka v ostražitosti, je individuálne. „Čiastočne to závisí aj od genetiky. Niektorí z jednej šálky žijú aj celý deň, iným sa z tela vyplavuje rýchlejšie. Každý na kofeín reaguje inak,“ vysvetlila výskumníčka Marilyn Cornelis.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Freepik/freepik

Hladiny adenozínu v mozgu počas spánku klesajú a hneď po prebudení sú najnižšie, čo znamená, že ak si v tom čase doprajete kofeín, odvedie menej práce. Z tohto hľadiska je teda dobré...

Ráno alebo poobede?

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…