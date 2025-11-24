Dáte si kávu ihneď po zobudení alebo až cez deň? Vedci vysvetlili, kedy je na to najvhodnejší čas
Ich stanovisko vás možno prekvapí.
Hovoria, že si kofeín doprajú až 90 alebo 120 minút po zobudení a ich život to výrazne ovplyvnilo k lepšiemu. Mnohí zahraniční influenceri na sociálnych sieťach túto myšlienku popularizujú, akoby bola podložená štúdiami a tvrdia, že majú vďaka nej počas dňa oveľa viac energie. Vedci majú na túto metódu jasný názor.
Chvíľku to trvá
Odborníci podľa New York Times varujú, že v niektorých prípadoch môže byť neskorá ranná káva nebezpečná. Telo totiž počas dňa produkuje adenozín, ktorý sa viaže na receptory v mozgu a spôsobuje, že sa človek cíti ospalo.
Kofeín tieto receptory blokuje a tým ľudské telo povzbudí. To sa však nedeje hneď pri prvom dúšku kávy, ktorý si ráno doprajete. Trvá približne 20 až 30 minút, kým sa dostane do krvného obehu, mozog to spracuje a spozornie.
Účinkuje menej
To, ako dlho kofeín udrží človeka v ostražitosti, je individuálne. „Čiastočne to závisí aj od genetiky. Niektorí z jednej šálky žijú aj celý deň, iným sa z tela vyplavuje rýchlejšie. Každý na kofeín reaguje inak,“ vysvetlila výskumníčka Marilyn Cornelis.
Hladiny adenozínu v mozgu počas spánku klesajú a hneď po prebudení sú najnižšie, čo znamená, že ak si v tom čase doprajete kofeín, odvedie menej práce. Z tohto hľadiska je teda dobré...