Manipulátor ju 20 rokov ukrýval pred svetom. Seriálová Karen si prešla peklom, dnes žije pre chorého syna
Keď si jej priatelia uvedomili, že jej ten muž vymýva mozog, bolo už neskoro.
Považovali ju za najkrajšiu ženu v sitkome Krok za krokom. Rodičia sa jej pôvab odjakživa snažili naplno využiť a preto ju už v mladosti posielali na každú možnú súťaž krásy, na ktorú natrafili. Angela Watson sa aj vďaka tomu oveľa lepšie zžila s postavou nádejnej modelky Karen, ktorú stvárňovala v legendárnom rodinnom seriáli. Myslela si, že tým pomáha svojmu budúcemu ja, no v tom čase ešte netušila, ako veľmi sa mýli.
Rodičia ju zradili
Seriálová Karen rozbúchala pred rokmi srdce nejedného slovenského tínedžera a kým pred kamerami stvárňovala dcéru Carol a Franka, jej ozajstný rodinný život bol plný trápenia. Angela totiž dúfala, že sa vďaka zarobeným peniazom bude môcť po dotočení seriálu postaviť na vlastné nohy. So zdesením však zistila, že rodičia všetky jej peniaze minuli bez toho, aby jej o tom vôbec povedali.
Mala len 23 rokov, keď jej do života vstúpil muž so sľubom, že jej pomôže s rozvíjaním jej nádejnej hereckej kariéry. Vydával sa za akéhosi produkčného partnera a Angela sa mu páčila aj ako žena. Keď si jej rodina a priatelia uvedomili, že chce mladú herečku len využiť a vymýva jej mozog, bolo už neskoro.
Zľahla sa po nej zem
Angela sa časom otočila chrbtom svojim blízkym a nikto netušil, čo s ňou je. Z produkčného partnera sa vykľul manipulátor, o ktorom dnes seriálová Karen hovorí, že ju odstrihol od sveta len preto, aby ju mohol ovládať. „Strávila som 20 rokov oddaná tejto osobe bez toho, aby som videla svojich rodičov alebo priateľov,“ vysvetlila pre The Sun.