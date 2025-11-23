Manipulátor ju 20 rokov ukrýval pred svetom. Seriálová Karen si prešla peklom, dnes žije pre chorého syna - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Manipulátor ju 20 rokov ukrýval pred svetom. Seriálová Karen si prešla peklom, dnes žije pre chorého syna
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Márne čakajú, kedy sa mamička vráti domov. Pomôžme Vladovi a jeho deťom zvládnuť náročné obdobie

Vladimír Weiss mladší s otcom.

Keď si vypil, vždy bol z toho problém. Vladko Weiss pri novej žene našiel to, čo nikdy nezažil

Najväčšia vlaková katastrofa v Československu / Zábery z pietnej spomienky

Záhada zeleného svetla máta dodnes. Najväčšia vlaková katastrofa v Československu sa nemusela stať

Alžbeta Harárová s deťmi v kantóne Ticino, Lago di Lugano a na promócii v Prahe s partnerom a dcérkou.

Pracovala až do pôrodu, o päť mesiacov bola späť. Alžbeta si svoj švajčiarsky sen musela vybojovať sama

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Žili z dávok a v dome plnom švábov. Broňa Gregušová odhalila skutočnú tvár Maria Cimarra

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Žili z dávok a v dome plnom švábov. Broňa Gregušová odhalila skutočnú tvár Maria Cimarra

Márne čakajú, kedy sa mamička vráti domov. Pomôžme Vladovi a jeho deťom zvládnuť náročné obdobie

Vladimír Weiss mladší s otcom.

Keď si vypil, vždy bol z toho problém. Vladko Weiss pri novej žene našiel to, čo nikdy nezažil

Najväčšia vlaková katastrofa v Československu / Zábery z pietnej spomienky

Záhada zeleného svetla máta dodnes. Najväčšia vlaková katastrofa v Československu sa nemusela stať

Lukáš Adamec našiel šťastie pri Zuzke.

Vyrobil najväčší malér svojho života, no ona to vydržala. Lukáša Adamca zachránila jeho silná Žužu

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Žili z dávok a v dome plnom švábov. Broňa Gregušová odhalila skutočnú tvár Maria Cimarra

Vladimír Weiss mladší s otcom.

Keď si vypil, vždy bol z toho problém. Vladko Weiss pri novej žene našiel to, čo nikdy nezažil

Všimla si iskrenie a konala. Jana zachránila 30 ľudí z horiaceho autobusu, jej reakciu obdivujú aj experti

Ján Budaj ako kurič / S manželkou Annou

Kuričovi so zmijovkou na hlave už nemali čo vziať. Ján Budaj a jeho Anna prekonali aj stratu detí

Márne čakajú, kedy sa mamička vráti domov. Pomôžme Vladovi a jeho deťom zvládnuť náročné obdobie

SLEDUJE NÁS 207 038 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Manipulátor ju 20 rokov ukrýval pred svetom. Seriálová Karen si prešla peklom, dnes žije pre chorého syna

Zábery zo seriálu Krok za krokom.
Zábery zo seriálu Krok za krokom. — Foto: Krok za krokom/Youtube/The Christine Lakin Fanpage, Promo fotografie seriálu Krok za krokom - Warner Bros. Television

Keď si jej priatelia uvedomili, že jej ten muž vymýva mozog, bolo už neskoro.

Považovali ju za najkrajšiu ženu v sitkome Krok za krokom. Rodičia sa jej pôvab odjakživa snažili naplno využiť a preto ju už v mladosti posielali na každú možnú súťaž krásy, na ktorú natrafili. Angela Watson sa aj vďaka tomu oveľa lepšie zžila s postavou nádejnej modelky Karen, ktorú stvárňovala v legendárnom rodinnom seriáli. Myslela si, že tým pomáha svojmu budúcemu ja, no v tom čase ešte netušila, ako veľmi sa mýli.

Rodičia ju zradili

Seriálová Karen rozbúchala pred rokmi srdce nejedného slovenského tínedžera a kým pred kamerami stvárňovala dcéru Carol a Franka, jej ozajstný rodinný život bol plný trápenia. Angela totiž dúfala, že sa vďaka zarobeným peniazom bude môcť po dotočení seriálu postaviť na vlastné nohy. So zdesením však zistila, že rodičia všetky jej peniaze minuli bez toho, aby jej o tom vôbec povedali.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Christine Lakin (@yolakin)

Mala len 23 rokov, keď jej do života vstúpil muž so sľubom, že jej pomôže s rozvíjaním jej nádejnej hereckej kariéry. Vydával sa za akéhosi produkčného partnera a Angela sa mu páčila aj ako žena. Keď si jej rodina a priatelia uvedomili, že chce mladú herečku len využiť a vymýva jej mozog, bolo už neskoro.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Christine Lakin (@yolakin)

Zľahla sa po nej zem

Angela sa časom otočila chrbtom svojim blízkym a nikto netušil, čo s ňou je. Z produkčného partnera sa vykľul manipulátor, o ktorom dnes seriálová Karen hovorí, že ju odstrihol od sveta len preto, aby ju mohol ovládať. „Strávila som 20 rokov oddaná tejto osobe bez toho, aby som videla svojich rodičov alebo priateľov,“ vysvetlila pre The Sun.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…