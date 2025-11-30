Dajte si nohy do lavóra s vodou a spoznáte sami seba. Neurovedec vysvetľuje, prečo je meditácia dôležitá - Dobré noviny
Dajte si nohy do lavóra s vodou a spoznáte sami seba. Neurovedec vysvetľuje, prečo je meditácia dôležitá
Jaro Slávik v mladosti / S manželkou Andreou

Po škandále nechcel vytiahnuť päty z domu. Jara Slávika zachránila Andrea, ktorá mu odpustila všetky kauzy

Ilustračná fotografia.

Dajte si nohy do lavóra s vodou a spoznáte sami seba. Neurovedec vysvetľuje, prečo je meditácia dôležitá

Meditácia dokáže predĺžiť teloméry.
Meditácia dokáže predĺžiť teloméry. — Foto: web tomaseichler.com, Pexels: Anna Shvets

Je vedecky preukázané, že pravidelné meditovanie vytvára viac šedej kôry, a teda aj mozgových buniek, tvrdí známy vedec.

Vedeli ste, že aj Albert Einstein prichádzal na najlepšie nápady v momentoch nemyslenia? Je to jedna zo zaujímavostí, ktorú v podcaste Zrkadlo duše prezradil neurovedec Tomáš Eichler. Divákom sa prihovoril s posolstvom, ktoré rezonuje v čase, keď sa mnohí snažia nájsť rovnováhu medzi vonkajším úspechom a vnútorným pokojom. Rozhovor, ktorý vzbudil veľký záujem, otvára dôležitú tému sebapoznania a odvahy čeliť vlastným slabostiam.

Tomáš Eichler je už akýmsi dlhoročným sprievodcom vnútorného pokoja. Dokázal skĺbiť prvky východných filozofií s modernými poznatkami vedy a stále častejšie hovorí o pozitívach takej bežnej činnosti, akou je meditácia. Čo vlastne stojí za rastúcim záujmom o meditáciu a aké vedecky podložené benefity môže toto jednoduché cvičenie priniesť nášmu zdraviu?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa MUDr. Petra Milko (@doktorkou.z.lasky)

Ticho naozaj dokáže liečiť

V prvom rade meditáciu nemáme považovať za súčasný módny trend ani ezoteriku. Podľa Eichlera ide o prirodzenú, vrodenú schopnosť. „Nemusíme poznať všetky účinky meditácie, aby sme ju praktizovali,“ vysvetľuje na svojej stránke. Môže byť vedecky podloženým nástrojom duševnej aj telesnej obnovy: „Meditáciu vnímajte ako stav bez myšlienok. Je to mentálne ticho, ktoré vám pomôže skvalitniť spánok a dosiahnuť zdravú produktivitu počas bdenia."

V mentálnom tichu sa podľa odborníka navyše dobre regeneruje imunita. „Aj Albert Einstein prichádzal na najlepšie nápady v momentoch nemyslenia,“ vyhlásil v podcaste Zrkadlo duše, v ktorom priznal, že on sám sa k meditácii dostal cez bojové umenia, ktorým sa roky venoval, a vďaka terapeutom, ktorí ho učili správne meditovať.

Alžbeta Harárová s deťmi v kantóne Ticino, Lago di Lugano a na promócii v Prahe s partnerom a dcérkou.
Prečítajte si tiež: Pracovala až do pôrodu, o päť mesiacov bola späť. Alžbeta si svoj švajčiarsky sen musela vybojovať sama

V podcaste Fitshakeru opísal proces meditácie podrobnejšie: „Počas meditácie je mozog vo veľmi bdelom stave a zosilňuje sa nervová aktivita v centrách pre sústredenie sa. Robili experimenty na ľuďoch, ktorí nikdy nemeditovali a na takých, ktorí meditovali, a zistili jednu zaujímavú vec." Eichler vysvetlil, že ľudia, ktorí meditujú, prežívajú bolesť intenzívnejšie, ale kratšie – teda pravdivejšie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Tomas Eichler Sleep Neurogeneticist (@neurogeneticist)

Ukázalo sa vraj tiež, že meditácia znižuje oxidačný stres, čo sa dá merať už na úrovni chromozómov. Ľudia, ktorí dlho meditujú, majú viac sivej kôry mozgovej – teda viac mozgových buniek. To súvisí s tým, že mozog je plastický a dokáže sa obnovovať. A to súvisí aj s tým, že náš mozog je plastický, stále sa mení a voľakedy sa myslelo, že mozgových buniek len ubúda, od dospelosti. Ukázalo sa, že keď málo spíš, máš veľký stres, vtedy tých buniek ubúda, ale dá sa to zvrátiť – keď spíš správne, keď medituješ, máš správnu životosprávu. Vtedy vzniká viac mozgových kmeňových buniek," vysvetlil vedec.

Denisa Moravčík Debrecká.
Prečítajte si tiež: Bála sa zaváraných uhoriek a po šoférovaní si necítila nohy. Známa psychologička vie, ako zatočiť s OCD

Nervové kmeňové bunky – neuroblasty – vznikajú pri meditácii a správnom športovaní (to je také, pri ktorom sa veľmi nepreťažíme). Dá sa povedať, že mozog sa tak lepšie obnovuje. Meditácia navyše zlepšuje rôzne parametre spánku.

Zmeny na genetickej úrovni

