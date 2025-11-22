Nie je typickou ženou svojho veku. Dominika Rošková pri Adamovi omladla, spravil pre ňu nevídanú vec
Známa tanečnica má šťastie aj v súkromí.
„Môžem všetkých upokojiť, že je to super," hovorí Dominika Rošková, keď príde reč na vek jej výrazne mladšieho partnera. Tanečníčka, ktorá zahviezdila v minulej sérii Let's Dance, sa inšpirovala u Adely Vinczeovej, ktorej to tiež s Viktorom klape. Vo svojom okolí vidí viacero párov, kde sú staršie partnerky a vraj sa to ukazuje ako veľmi funkčný model.
Dominika sa s Adamom zoznámila pred troma rokmi. Športovca a podnikateľa priviedol na jeden z prenosov jeho kamarát, známy youruber Expl0ited. Keď sa dali dokopy, Adam pre ňu spravil niečo, čo by iných mužov možno ani nenapadlo.
Bola práve v kuchyni
Ekonomická analytička z Bratislavy má na Slovensku mnoho priaznivcov. V tanečnej šou Let's Dance svoj talent ukázala už viackrát, keďže v minulosti sa na parkete objavila po boku herca a modela Adama Bardyho či hercov Braňa Deáka a Richarda Autnera.
Rok 2023 bol pre Dominiku taktiež úspešný, z českej verzie šou StarDance jej prišla ponuka vyzvŕtať v tanci herca a speváka Richarda Krajča. „Keď mi zavolali z produkcie StarDance, bola som práve v kuchyni a niečo som varila. Povedala som si: Wow, prečo nie? Poďme do toho,“ prezradila Dominika v tom čase pre portál Expres.
Spojila ich láska k tancu
Tanečnici sa však nedarí len na parkete, ale aj v láske. So svojím partnerom Adamom sa zoznámila práve vďaka šou Let's Dance, keď ho na priamy prenos priviedol expartner herečky Kristíny Svarinskej a jeho kamarát, youtuber Peter Altof alias Expl0ited. Obaja vraj patria k pravidelným divákom obľúbenej tanečnej súťaže.
Páru to vo vzťahu klape podľa ich predstáv a rozumejú si po všetkých stránkach. Navzájom sa tiež podporujú a majú aj spoločné koníčky. Na každej akcii žiaria šťastím a je očividné, že sa našli.